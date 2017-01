Tennis, Wta Shenzhen: ceca Siniakova trionfa in finale

Shenzhen (Cina), 7 gen. (LaPresse) - Prima volta nel circuito maggiore per Katerina Siniakova, a segno nello 'Shenzhen Open', torneo Wta International che si è concluso sul cemento di Shenzhen, in Cina, uno dei tre appuntamenti che hanno inaugurato la stagione del tennis rosa. In finale la 20enne di Hradec Kralove, numero 52 del ranking mondiale, ha battuto per 6-3 6-4, in un'ora e 17 minuti di gioco, la statunitense Alison Riske, ottava testa di serie. Per la Siniakova, che in semifinale aveva eliminato la britannica Johanna Konta, numero 10 Wta e terza favorita del seeding, si tratta del primo titolo Wta in carriera.