Tennis, Wta Taiwan: Schiavone subito eliminata

Nulla da fare per Francesca Schiavone, l'unica giocatrice italiana in gara nel Taiwan Open, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento di Taipei City, a Taiwan. La 36enne tennista milanese, numero 100 della classifica mondiale, è stata battuta al primo turno per 7-6 (2), 6-3, in poco meno di un ora stata e tre quarti di partita, dalla slovena Dalila Jakupovic, numero 156 Wta, proveniente dalle qualificazioni.

