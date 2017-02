Toni Nadal: "Non decido più niente, dall’anno prossimo non seguirò più Rafa"

" Dall’anno prossimo non seguirò più Rafael nel circuito, ma mi dedicherò esclusivamente alla nostra accademia. Voglio occuparmi della formazione di giovani talenti "

Lo ha detto Toni Nadal, zio e allenatore del campione spagnolo, nel corso di una intervista esclusiva al magazine Il Tennis Italiano. "Il rapporto con mio nipote è sempre ottimo, in tutti questi anni non abbiamo mai vissuto periodi di crisi. Però fino ai 17 anni decidevo tutto io, poi è arrivato Carlos Costa come manager, si è avvicinato il padre, ognuno con le loro opinioni, ha aggiunto Toni Nadal.

" La verità è che ogni anno io decido sempre meno, fino al punto in cui non deciderò più niente! "