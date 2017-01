Torna il tennis: ecco chi saranno i protagonisti maschili del 2017

L’uomo da battere: Andy Murray

Prima ancora di incominciare, la premessa è doverosa: il 2017 del tennis maschile (e ancor di più femminile, ma ne parleremo in un capitolo a parte), si presenta ai blocchi di partenza come la stagione più equilibrata e indecifrabile da quindici anni a questa parte. Terminata da tempo l’era del duopolio Federer e Nadal, e sfatata nella seconda parte del 2016 l’aurea di imbattibilità di Djokovic, ai nastri di partenza i protagonisti sono tutti più vicini che mai e pensare a un’annata con un ‘dittatore’ come visto nelle passate stagioni, appare al momento come un’opzione altamente improbabile. Le ragioni sono molteplici. Il livello si è attestato con un trend qualitativo in leggero ribasso ad esempio, e questo permette un più semplice interscambio di posizioni; il nuovo numero 1 del mondo poi è da anni ormai uno dei principali protagonisti, ma resta un neofita di questa particolare posizione (e delle sue settimanali scadenze) e soprattutto non ha un grande gap di vantaggio da poter gestire sugli avversari. Altrettanto da tenersi in considerazione c’è però l’innegabile verità dei fatti: dalle nuove generazioni non si è ancora presentato un reale sostituto in grado di far concorrenza ai soliti noti. Ecco perché l’uomo da battere – almeno per la primissima parte dell’anno – sarà inevitabilmente l’attuale leader della classifica ATP Andy Murray. Lo scozzese ha superato traumi e blocchi del passato, tornando a sconfiggere Djokovic in un appuntamento decisivo e mostrandoci un livello di competitività fisica degna del miglior Nole. Questa la chiave del successo di Murray che da questi presupposti inizierà l’anno puntando dritto a un obiettivo sfuggito troppe volte sul più bello: l’Australian Open. Con 5 finali perse negli ultimi 7 anni, Murray andrà alla caccia di un sigillo quest’anno più che mai alla sua portata. Se consideriamo poi i prati di Wimbledon sempre favorevoli al padrone di casa, inevitabile non vedere Murray come l’uomo pronto a confermarsi anche nel 2017. A patto che la testa sia rimasta quella del finale della scorsa stagione… e il suo fisico anche.

Video - Dal 2005 al 2016: la scalata di Andy Murray al n°1 del mondo 01:04

Il suo rivale principale: Novak Djokovic

Se negli ultimi 2 anni – 8 finali slam – c’è sempre stato in campo uno tra Djokovic e Murray, evidente che da qui non si possa che ripartire. Se Murray è l’iniziale favorito dell’anno, Djokovic sarà certamente il suo rivale. C’è grande attesa per capire quale versione del serbo si presenterà ai nastri di partenza dopo un finale di 2016 che si è mostrato come parecchio deludente (rispetto agli standard a cui aveva abituato). Si è discusso tanto sulla sua condizione fisica e sui suoi regimi alimentari ad esempio (per alcuni troppo estremisti), ma il capitolo motivazione non può non essere preso in considerazione. Raggiungo l’obiettivo career slam Djokovic ha tagliato il traguardo della carriera, scendendo poi – in termini anche di sacrificio fuori dal campo (come rilevatoci dall’ex tecnico Becker) – a rendimenti più umani. La chiave per capire che tipo di Djokovic troveremo in questa stagione è quindi (quasi) tutta nella testa del serbo. Sarà affamato come una volta? Lo sarà meno e quindi più vulnerabile? Visto lo scenario circostante quel che è certo è che sarà comunque uno dei principali protagonisti e, a meno di improvvise esplosioni di fenomeni (che non ci sono), anche il principale avversario di Murray.

Video - Roland Garros : HLTS final Djokovic - Murray 02:47

L’outsider: Roger Federer

La verità però è che quasi a nessuno frega nulla dei primi due. Il 2017 si apre con un’attesa spasmodica per il ritorno di colui che riesce a riempire gli stadi per un allenamento a dicembre: Roger Federer. La pausa forzata che ha tenuto lontano il fenomeno svizzero dal tennis è finalmente terminata e Roger pare pronto a tornare più convinto che mai. In una recente intervista concessa al New York Times Federer si è detto felice di aver avuto la possibilità di testare realmente il significato di una vita senza tennis, ma di non essere ancora pronto a intraprendere questa strada. Gioia per occhi e orecchie di milioni di fan della disciplina, ma soprattutto consapevolezza globale che il ritorno di Federer è dettato dalla passione che spinge l’uomo ai suoi traguardi e non dai denari dagli sponsor (come qualche mala lingua aveva iniziato a chiacchierare). Cosa significa questo? Tutto e niente. Da una parte dovremo inevitabilmente testare il fisico dello svizzero, ma se questo risponderà presente al primo grande stop della carriera – come i più vicini in queste sessioni di allenamento del basilese hanno confermato – col talento di Federer e il generale livello dell’attuale Top20 (dove ancora troviamo gente come Karlovic, Isner, Gasquet, Bercych, Tsonga…) è lecito poter pensare che il più grande outsider del 2017 sia proprio il 35enne Roger. Vederlo tornare a vincere uno slam resta un discorso altamente improbabile, ma sul resto, con un Federer in condizione fisica e con la scarsa concorrenza dalle retrovie… beh, è difficile indicare un nome più credibile e interessante.

Video - Roger Federer esce dalla Top 10 ATP dopo 14 anni 01:00

Il giovane: Alexander Zverev

Quest’anno non c’è bisogno della sfera di cristallo o di andare a cercare a tutti i costi il nome a caso per poter poi dire “io l’avevo detto”. Se c’è un giovane da tenere d’occhio (e per giovane intendiamo la categoria Under21), quel nome è senza dubbio Alexander Zverev. Il teenager tedesco ha chiuso il 2016 alla posizione numero 24 della classifica toccando per qualche settimana anche la Top20. Il 2017, sulla carta, si prospetta come l’anno della definitiva esplosione e dell’ingresso in pianta stabile dentro la Top10. Oltre che all’indiscutibile talento Zverev ha dimostrato più di tutti gli altri coetanei (o giù di lì) una maturità di stereotipo tremendamente tedesco. E questo in una disciplina dove il gesto è legato alle teorie di Freud è un aiuto non indifferente. L’anno scorso competitivo lungo tutto il corso della stagione ma mai oltre al terzo turno negli slam, è atteso quest’anno da un salto di qualità nei major che dovrà portarlo con costanza almeno alla seconda settimana. A livello di panorama globale però è probabilmente l’unico insieme all’imprevedibile Kyrgios ad aver dato una reale risposta al ricambio generazione che stenta ad arrivare nei vertici della classifica ATP. E per questa ragione, davvero, non vediamo risposta più scontata del tedesco alla domanda “chi sarà il giovane da tenere d’occhio?”.

Video - Zverev vince il suo 1° titolo in carriera: Wawrinka perde una finale dopo 3 anni! 02:37

L’italiano: Fabio Fognini

Anche qui non vediamo risposte particolarmente differenti… più che altro però per l’assenza di plausibili alternative. Sarà ancora una volta Fabio Fognini il cavallo azzurro su cui puntare. Pochi dubbi a riguardo. A 29 anni il ligure si affaccia all’ultima grande scelta della carriera optando per Franco Davin, coach degli inaspettati trionfi di Gaston Gaudio a Parigi e di Juan Martin Del Potro a New York. Volato a Miami per preparare l’inizio della stagione, stando alle nostre informazioni Fognini sembra averci dato sotto alla grande in vista di un’annata che deve essere quella del riscatto. D’altra parte gli stimoli ci sono tutti: da recuperare la leadership italiana (Lorenzi, con grande merito, l’aveva superato nella scorsa stagione) al rientrare in Top30, posizione da dove uno col talento del ligure non sarebbe mai dovuto uscire. E poi la futura paternità, che ai due coetanei Djokovic e Murray tanto bene ha portato. Una stagione di nuovi stimoli quindi e di nuove responsabilità, sperando che Davin abbia una formula magica per mettere a tacere i grilli nella testa troppo spesso nemici del tennis del Fabio nazionale.