Torna il tennis: ecco chi saranno le protagoniste femminili del 2017

La donna da battere: Serena Williams

Il 2017 del tennis mondiale si prospetta come un anno che potrebbe essere davvero ricco di novità. “Wow, benissimo! - direte voi – e allora cosa ci fa scritto qui sopra il nome di Serena Williams?”. Presto detto. Se è vero che il 2016 ha in un certo senso firmato la discesa dall’olimpo dell’imbattibile Serenona, altrettanto vero è che l’orizzonte propone una vastità di incognite che lasciano inevitabilmente ancora una volta alla Williams lo scettro di regina del tennis da spodestare. A 35 anni è infatti ancora l’americana colei che offre più garanzie in un lotto di pretendenti che Kerber esclusa non presenta un singolo nome su cui fare sicuro affidamento. Garbine Muguruza ad esempio, che la Williams l’ha battuta nella finale di Parigi, ha ancora parecchio da lavorare su aspetti fisici ma soprattutto lacune tattiche di gioco che non possono certo metterla in prima fila sulla linea di partenza della stagione; così come si potrebbe sostenere per quella Karolina Pliskova a cui la parola continuità corrisponde da sempre un sintomo di allergia. E questo è solo a riguardo di quelle nuove leve che avevano osato sconfiggere Serena lo scorso anno. Le altre alternative, nel lotto, sono giocatrici della vecchia guardia troppo spesso non solo battute, ma bensì umiliate dalla Williams: da Halep alla Radwanska passando per la sfortunata Kvitova, nessuna è al momento in grado di poter rappresentare il ruolo di giocatrice da battere in questa stagione. In un’ottica quindi di grandi incognite ancora da svelare, si dovesse scegliere un nome oggi sarebbe certamente quello di Serena, che è vero è spartita dai radar dallo scorso settembre, ma che ha già dimostrato più volte di poter tornare e riprendersi ciò che è sempre stato suo senza troppa fatica. Con la sensazione, certo, che questa volta potrebbe non essere così semplice. Ma al tempo stesso certi che se si dovesse presentare in discrete condizioni fisiche, come sempre con Serena ci sarebbe ben poco da fare per tutte le altre.

La sua rivale principale: Angelique Kerber

Inevitabile. D’altra parte qui si sta parlando dell’attuale numero 1 del mondo, vincitrice di 2 slam e di un argento olimpico. Perché quindi non considerare la Kerber come la giocatrice davanti a tutte nella starting grid? Per un semplice motivo: mai fidarsi dell’anno di grazia. Il 2016 ha rappresentato per Angie un exploit impronosticabile persino per i fervidi e ottimisti dei suoi tifosi. La Kerber ha portato la solidità del suo tennis a picchi mai raggiunti prima in carriera, ma al tempo stesso ci ha mostrato quanto questo per lei sia significato giocare costantemente sul filo del rasoio. Un concetto mai di facile gestione. Prendete quanto accaduto alle Olimpiadi ad esempio, oppure nella finale del Masters contro la Cibulkova. E’ bastato poco ad Angie per perdere quanto di buono costruito, confermandoci in un attimo quanto sia stato straordinario il suo anno ma anche quanto sia tremendamente difficile per lei mantenere sempre e costantemente quel livello di competitività. Certo però è che al momento tutte le avversarie partono dietro e in un’ipotetica lotta al trono è difficile pensare a qualcuno di diverso tra lei o Serena.

L’outsider: Maria Sharapova

Aprile signori. Soltanto aprile. Il 2017 segnerà il ritorno alle competizioni di Maria Sharapova e nel mondo del tennis non potrebbe esserci outsider più interessante. Conoscendo il caratterino della bella Maria c’è da credere che la voglia di rivincita e di dimostrare al mondo il proprio valore saranno una discreta benzina per il motore. Quanto questo però sia rimasto ingolfato è tutto da vedere. Al momento del rientro ufficiale lo stop per doping l’avrà tenuta lontana dai campi per più di un anno e l’approccio alle competizioni da questo punto di vista non è mai così scontato, anche per una che in carriera ha vinto tutto. Se c’è però una tennista che sa come vincere e che conosce le dinamiche delle avversarie nel circuito questa è proprio la Sharapova, che Serena esclusa non parte mai battuta da nessuna e che dopo le dichiarazioni di parecchie colleghe avrà di certo da togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Noi puntiamo sulla rabbia, insomma. 26 aprile 2017. Save the date.

La giovane: Belinda Bencic

Esplosa in un luminoso 2015, eclissatasi in uno sfortunatissimo 2016, tornerà nel 2017? Noi crediamo di sì. I millemila infortuni fisici che hanno martoriato la Bencic lo scorso anno – schiena, coccige, adduttori, polso – paiono finalmente essere parte del passato. Da 's-Hertogenbosch in poi l’anno di Belinda è stato un autentico calvario ed essere riuscita a chiudere la stagione dentro le prime 50 è apparsa più una strana dinamica delle classifiche che un atto di propri meriti. Ora però la Bencic pare essere guarita e a nemmeno vent’anni compiuti il futuro è tutto dalla sua. Più della Kasatkina scegliamo la svizzera perché negli occhi abbiamo ben presente quanto questa ragazza sia in grado di fare: ovvero un tennis non frutto del classico exploit giornaliero come si può vedere far a tante, ma una capacità di mettere in fila avversarie lungo il corso della settimana che nel 2015 a Toronto l’aveva vista trionfare battendo Bouchard, Wozniacki, Lisicki, Ivanovic, Serena Williams e Halep (e che l’aveva vista ripetersi qualche settimana dopo a Tokyo con Stosur, Muguruza e Suarez prima di arrendersi in finale alla Radwanska). Insomma, qui di stoffa ce n’è davvero tanta e Melanie Molitor e Martina Hingis sono tornate a lavorarci a pieno ritmo in un ultimo periodo dove la Bencic ha confermato di star bene ed essere pronta a ricostruire la sua risalita. Una questione che non pare dipendere nemmeno un po’ dalla testa, ma solo ed esclusivamente dalle bizze di un fisico di una giovane donna evidentemente ancora da formarsi. Il giovane nome nel femminile nel 2017 è dunque proprio il suo. Anche perché dall’Australia in poi non ha di fatto punti da difendere!

L’italiana: Roberta Vinci

A scorrere nella ricerca di bandierine italiane tra la classifica WTA – e a fare la stessa cosa con le Under21– viene la depressione. L’epoca d’oro del tennis femminile italiano non si è di fatto ancora chiusa (3 delle 4 protagoniste sono ancora nel circuito) eppure la sensazione è che tutto sia finito da tempo. Nella totale assenza di un ricambio generazionale allora si suonino le campane per la scelta di Roberta Vinci di continuare a divertirsi – e farci divertire – sui campi da tennis. La Vinci ha scelto di provarci un altro anno, spinta evidentemente dalla passione che fin qui l’ha guidata con successo nel corso della carriera e dentro un 2016 ricco di soddisfazioni. Visto il contorno è praticamente inevitabile scegliere il suo nome come quello dell’italiana da tenere d’occhio, consapevoli però di non dover chiedere o pretendere nulla di particolarmente sconvolgente dalle performance di Roberta. Il 2016 ha permesso alla Vinci di raggiungere il traguardo più atteso della carriera e questa stagione servirà più che altro per andare alla ricerca di qualche exploit prima di una decisione che lo scorso autunno ci è parsa voler essere ritardata di un solo anno. Dovesse Roberta riuscire a terminare un altro anno dentro le prime 20 sarebbe un successo straordinario. E a quel punto nuovo materiale di riflessione. Oggettivamente però pare un traguardo molto complicato. Specie con i tanti punti da difendere all’inizio dell’anno. Noi però tifiamo per lei. Forza Roby!