Ultimo appello per Fabio Fognini: il 2017 sarà l'anno della svolta?

Come spesso accade con Fabio Fognini, analizzando il percorso di una stagione, sembra quasi di trovarsi dinanzi ad un’opera incompiuta. Tra ottime prestazioni, match stellari contro top ten, ed altrettanti disastri, il ligure ha confermato il suo andazzo storico caratterizzato da una costanza di rendimento e risultati che continuano a latitare.

Partito bene con i quarti di Auckland ed il buon match con il francese Tsonga, l’azzurro si è poi arenato sull’amata terra rossa. Dapprima in Sud America, poi in Europa, Fabio è incappato in una serie di sconfitte non consone alle sue aspettative sulla superficie argillosa. Uscito al secondo turno a Wimbledon per mano dell’iberico Feliciano Lopez, Fognini non è riuscito a stoppare l’Argentina nei quarti di Coppa Davis a Pesaro, trovando però la prima ed unica soddisfazione stagionale aggiudicandosi l’ATP 250 di Umag, a poche settimane dai Giochi Olimpici di Rio.

Fabio Fognini lors de l'US Open en 2016.AFP

Alle Olimpiadi, un solo match ha quasi sintetizzato una carriera intera. Gli ottavi contro lo scozzese Andy Murray rappresentano infatti il più grande rimpianto stagionale, in quanto è ancora vivo il ricordo della straordinaria serie di game consecutivi vinta da Fognini, prima del black out nel terzo set che spiana la strada al campione britannico. Conclusione di stagione sul rapido in chiaroscuro, con la finale di Mosca persa dopo un netto dominio durato un set e mezzo.

Insomma, potremmo dire di aver ammirato il solito Fabio Fognini in questo 2016 che ci apprestiamo a salutare, ma la speranza è di vedere il ligure in una nuova veste tra qualche mese. Sicuramente accadrà nella vita privata dell’ex numero uno azzurro, in quanto, dopo il matrimonio con Flavia Pennetta, la coppia del tennis italiano ha comunicato inoltre di attendere il primo nascituro. Riuscirà questo evento ad instaurare nuovi punti fermi e nuove responsabilità nella mente del talento di Arma di Taggia? Tutti speriamo di sì, per goderci, alle soglie dei 30 anni, un Fabio Fognini sempre stellare.

