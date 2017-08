Dal 28 agosto al 10 settembre, Eurosport Player trasmetterà LIVE e in esclusiva gli US Open

Eurosport è l’unico canale dove gli amanti del tennis potranno assistere alla copertura completa e in diretta di US Open, l’ultimo torneo del Grande Slam di quest’anno.

Al Flushing Meadows Corona Park di New York, Eurosport si aspetta veri e propri fuochi d’artificio dai migliori tennisti del pianeta. L’anno scorso Stanislas Wawrinka non ha lasciato scampo al campione serbo Novak Djokovic, vincendo il primo US Open della sua carriera. Nella competizione femminile, Angélique Kerber ha vinto il titolo per la prima volta.