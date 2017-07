Novak Djokovic salta gli US Open: "Starò due mesi senza racchetta, il mio anno è già finito"

Novak Djokovic sceglie la sua Belgrado un campo da tennis in terra rossa per annunciare una brutta notizia senza dimenticarsi del suo sorriso: "Ho deciso di non disputare più tornei per tutto il resto del 2017, sento ancora dolore e dopo aver consultato diversi medici specialisti, ho capito che devo fermarmi perché negli ultimi mesi l'infortunio al gomito è peggiorato. Starò senza racchetta per due mesi: non è una decisione facile ma guardo al lato positivo perché spenderò questo tempo nel migliore dei modi, con l'aiuto della mia famiglia per tutto il corso della fisioterapia".

" Sono lieto di annunciare che Andre Agassi sarà con me sul campo per ricostruire il mio corpo e il mio gioco. "

" Non ho mai saltato un torneo per infortunio: ho disputato tutti gli slam ed è la prima volta che affronto una situazione del genere nella mia carriera: per questo mi reputo molto fortunato, non ho mai subito infortuni gravi nella mia carriera. "