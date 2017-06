Venus Williams nei guai: la tennista avrebbe provocato un incidente mortale

La notizia è lanciata dal sito americano di gossip TMZ ed è un fulmine a ciel sereno: Venus Williams, attuale numero 10 al mondo ed ex numero 1 Wta, è stata coinvolta in un incidente stradale che lo scorso 9 giugno ha provocato in Florida la morte di un 78enne. E sarebbe proprio la maggiore delle sorelle Williams la colpevole.

La testimonianza arriva dalla moglie della vittima ed è stata raccolta proprio da TMZ, sito solitamente molto attendibile riguardo alla vita e al gossip delle star a stelle e strisce. Il fatto risale appunto al 9 giugno scorso quando a un incrocio molto trafficato a Palm Beach, tra Northlake Boulevard e Ballen Isles Drive, Venus avrebbe colpito violentemente l'auto su cui si trovavano la signora che ha rilasciato questa tesimonianza e il marito, Jerome Barson.

La Williams, nella sua dichiarazione alle autorità americane, ha sostenuto che stava cercando di attraversare l'incrocio, bloccato per il traffico, e che, nel tentativo di trovare una via d'uscita, si sia trovata di fronte all'improvviso l'altra vettura, non riuscendo ad evitare l'impatto.

Impatto che aveva provocato a Jerome Barson gravi lesioni alla testa costategli la vita dopo 2 settimane di ospedale; mentre la moglie ha riportato diverse fratture e lesioni su tutto il corpo.

Secondo TMZ il rapporto della polizia direbbe che "Venus è colpevole e non risulta che fosse sotto l'influenza di alcol e droghe".

Una parziale conferma all’intera vicenda è poi arrivata anche dal dipartimento di polizia di Palm Beach. Il maggiore Paul Rogers ha affermato questo: “Possiamo confermare che stiamo investigando su un incidente stradale che coinvolge Venus Williams”. La tennista dovrebbe volare in questi giorni a Wimbledon per l’imminente inizio del terzo slam stagionale.