Wawrinka salterà Montreal e Cincinnati. A rischio anche lo US Open?

Lo ricordiamo sconfitto al primo turno di Wimbledon dal russo Daniil Medvedev e dovremo pazientare ancora prima di rivederlo in campo. Stiamo parlando di Stan Wawrinka: lo svizzero ha annunciato oggi con un messaggio sulla pagina Facebook che salterà gli appuntamenti più importanti dell’estate sul cemento americano, ovvero Montreal e Cincinnati. Proprio stamattina era arrivata la conferma della presenza di Roger Federer in Canada, mentre nel pomeriggio è arrivato il comunicato da parte del connazionale, che darà forfait per via di un infortunio al ginocchio.

Wawrinka difendeva la semifinale nel primo torneo e il terzo turno nel secondo, ma nonostante ciò rimarrà al numero 4 della classifica, stante anche l’assenza di Novak Djokovic. Soprattutto, lo svizzero è il campione in carica dello US Open, appuntamento clou dell’estate americana. L’assenza nei due tornei di preparazione è sicuramente a scopo cautelare ma chissà se ed in quali condizioni lo vedremo a Flushing Meadows.

“Dopo tanti avanti e indietro e consultazioni con i miei dottori ed il mio team, ho deciso purtroppo di saltare l’Open del Canada e Cincinnati per non rischiare, nonostante abbia lavorato duramente per riuscire a giocare questi tornei. Prendere questa decisione è deludente non solo per me stesso ma anche per i miei tifosi, ma ho bisogno di stare al 100% finché l’infortunio che mi ha colpito a Wimbledon non sia completamente risolto. Io e il mio team stiamo facendo tutto il possibile per recuperare velocemente“.

