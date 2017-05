Wimbledon: 3 azzurri e 4 azzurre al via

Sono state rese note le entry-list maschile e femminile della prossima edizione del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale al via sui campi in erba dell'All England Club di Church Road lunedì 3 luglio. In ambito maschile tre gli azzurri presenti: Fabio Fognini, Paolo Lorenzi ed Andreas Seppi (Thomas Fabbiano è fuori di 6 posti, Marco Cecchinato di 7). Per quanto riguarda l'entry-list femminile sono quattro le azzurre presenti: Roberta Vinci, Francesca Schiavone, Sara Errani e Camila Giorgi.