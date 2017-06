Wimbledon: anche Bolelli al turno decisivo delle qualificazioni

Oltre a Stefano Travaglia ci sarà anche Simone Bolelli al turno decisivo delle qualificazioni del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra. L'azzurro ha vinto con un doppio 6-4 il match di secondo turno con lo spagnolo Adrian Menendez-Maceiras, 26esima testa di serie, sospeso mercoledì sera per oscurità con il bolognese avanti 64 4-3. Ultimo ostacolo per Bolelli il portoghese Pedro Sousa.