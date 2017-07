Garbine Muguruza-Venus Williams, il meglio della finale di Wimbledon in 166"

23 anni dopo il successo di Conchita Martinez, suo coach in questo torneo, Garbine Muguruza diventa la seconda spagnola a trionfare Wimbledon, non lasciando scampo a Venus Williams che vede svanire il sogno di vincere per la sesta volta il Championship. Alla 23enne spagnola, numero 15 Wta e 14esima testa di serie, è bastata 1h17’ di gioco per regolare l’americana e mettere in bacheca il secondo Slam dopo il Roland Garros 2016. E’ solo la quinta volta dal 1975, con l'introduzione del ranking Wta, che a vincere il titolo è una giocatrice non compresa tra le top ten: ci era riuscita due volte proprio Venus Williams (n. 31 nel 2007 e n. 16 del 2005), una Sharapova (n. 15 nel 2004) e quattro anni fa Marion Bartoli (n. 15 nel 2013).