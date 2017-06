Wimbledon: Fognini si allena a Barcellona, presenza a Londra non a rischio

Tifosi di Fabio Fognini, state tranquilli. Ieri attraverso i social, il tennista ligure aveva pubblicato una “storia” sul suo profilo Instagram nella quale la caviglia del suo piede aveva ricevuto un trattamento con ghiaccio per lenire le sue sofferenze. Un allenamento troppo duro o un infortunio? La preoccupazione per un eventuale forfait dell’azzurro in vista di Wimbledon, programmato dal 3 al 16 luglio, era iniziata ad affiorare ed a livello mediatico se ne parlava. Oggi, però, sul suo contatto twitter, Fognini ha voluto fugare ogni dubbio attraverso un video del suo allenamento a Barcellona. Pertanto, il pericolo sembra scampato…

