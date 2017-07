Nadal c'è! Tre set a zero a Young, Rafa va al 3° turno

Qualche tremolio nel finale, ma alla fine Rafa Nadal è promosso a pieni voti. Dopo il primo turno con Millman, anche il secondo con Donald Young. Non avversari impossibili, per carità, ma ottime indicazioni dal tennis dello spagnolo. Soprattutto nei primi due set.

Rafa si è imposto in meno di 2 ore per 6-4, 6-2, 7-5, facendo vedere nelle prime due frazione un ottimo rendimento col servizio e una bellissima mobilità dal fondo (questione che su questa superficie, per sua stessa ammissione a Parigi, lo preoccupava).

Sono dunque indicazioni estremamente positive a fronte di un torneo da parecchi anni ormai – 2011 – indigesto per Rafa, incapace di andare oltre gli ottavi di finale da quella finale persa con Djokovic.

Rafael Nadal in Wimbledon 2017Imago

Nadal invece ha mostrato ottimo tennis e soprattutto ottime percentuali al servizio, da sempre chiave di volta per chi ha reali ambizioni di successo in questo torneo.

Certo, Donald Young non è stato l’avversario più complicato possibile, anche se all’americano va riconosciuta tenacia e grinta. Caratteristiche che gli hanno permesso di rimanere a lungo in partita nel terzo set, ma soprattutto di strappare per la prima volta il servizio a Rafa proprio sul 5-4. Sfortunatamente per Young le sue velleità non sono durate a lungo, con Rafa pronto a evitare ogni pericolo – si stava facendo buio – e riprendersi quanto appena levato per poi chiudere, questa volta, col game a zero che è valso il 7-5.

Ora, per Nadal, la prima vera prova chiave di questo torneo: il gigante russo della NextGen Karen Khachanov. Dalle bordate al servizio di Khachanov, probabilmente, avremo un quadro più completo della reale situazione di Rafa.