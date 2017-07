Roger Federer-Marin Cilic, il meglio della finale di Wimbledon in 143"

Un trionfo senza storia. Complice i problemi fisici di Marin Cilic, l’undicesima finale a Wimbledon di Roger Federer è stata un assoluto monologo per il fuoriclasse svizzero che non ha lasciato speranze al rivale regolandolo con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-4. Il fuoriclasse di Basilea, numero 5 del ranking e terza testa di serie, ha scritto di nuovo il proprio nome nell’albo d’oro dei 'The Championship', conquistando lo Slam numero 19 in carriera. Nessuno prima di Federer aveva conquistato otto successi a Wimbledon che è anche il tennista più vecchio ad aver trionfato sull’erba di Church Road.

Video - Federer nella leggenda: cancella Sampras ed è il Re incontrastato di Wimbledon 01:09