Andy Murray abdica, l’impresa è di Sam Querrey al 5° set: prima semifinale slam

Dottor Jekyll e mister Murray. Gli inglesi, ancora ebbri di gioia per il successo di Johanna Konta, sognavano di portare per la prima volta nella storia un uomo e una donna britannici nelle semifinali di Wimbledon, ma il numero 1 del mondo abdica lasciando tutti a bocca aperta.

È il match dei rimpianti per lo scozzese che per un set e mezzo aveva mostrato la sua miglior versione del torneo: un giocatore invulnerabile al servizio e perfetto in risposta, un mix micidiale per disinnescare un big-server come Sam Querrey. Invece, l’americano veniva riportato in partita da cinque minuti d’inspiegabile black-out del detentore del trofeo, quando sopra di un break nel secondo parziale Murray si è fatto rimontare dal 4-3 al 4-6 complicando un pomeriggio che sembrava ordinaria amministrazione.

Big Sam ci ha creduto, ha allungato il terzo set dopo che lo scozzese serviva per chiuderlo sul 5-4 e, nonostante il tie-break perso per 7 punti a 4, ha fatto spendere energie preziosissime alla testa di serie numero 1 facendo saltare il banco. Da quel momento, infatti, il riacutizzarsi del problema all’anca ha costretto Murray a giocare praticamente da fermo e il doppio 6-1 del quarto e quinto parziale testimonia una non-partita nell’ultima fase: il 3-6, 6-4, 6-7(4), 6-1, 6-1 a favore del bombardiere americano in due ore e 41 minuti porta in dote la sua prima semifinale slam in carriera a 29 anni.

Andy Murray of Great Britain and Sam Querrey of The United States shake hands after the Gentlemen's Singles quarter final match on day nine of the Wimbledon Lawn Tennis Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 12, 2017 in LondGetty Images

Il 28esimo tennista del ranking mondiale elimina quindi il campione uscente ripetendo l’impresa di un anno fa, quando al terzo turno estromise dai Championships un Djokovic reduce da quattro Slam vinti su quattro. Eppure la resa di Sir Andy poteva essere quantomeno rimandata: sarebbe bastato chiudere comodamente in tre set… Proprio il serbo potrebbe scippare il primato nel ranking al coetaneo se vincesse il trofeo. Storie di ribaltoni e di ordinaria follia a Wimbledon.