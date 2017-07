Andy Murray non brilla, ma Paire lo aiuta: quarti raggiunti

E sono 10 di fila. Andy Murray raggiunge la doppia cifra conquistando i quarti di finale di Wimbledon ancora una volta, ma rispetto al campione della scorsa edizione in tutto il torneo – ma in particolare oggi – abbiamo visto solo il fratello gemello.

Come evidenziato contro Fognini, infatti, i problemi fisici del numero 1 del mondo condizionano inevitabilmente anche la testa di un tennista poco propositivo che non si sente sicuro e non sente nemmeno la palla come ai bei tempi. Benoit Paire non riesce ad approfittarne pur avendo grandi chance in tutti e tre i set.

Nel primo il francese va avanti due volte di un break, ma perde al tie-break e finisce vittima di sei doppi falli staccando la spina nel momento chiave. Nel secondo parziale si scioglie nonostante il contro-break ottenuto nel sesto game e nel terzo non concretizza troppe occasioni per poi, ancora una volta, arrendersi quando il punteggio richiedeva ben altra tenuta mentale.

In definitiva, Murray vince con meno apprensione rispetto al delicato match di terzo turno contro Fognini, ma vedere uno scozzese che non accelera, non spinge e subisce l’iniziativa aspettando solo gli errori del suo avversario è piuttosto significativo riguardo il suo stato di forma. Paire in passato dichiarò più volte di odiare l’erba e anche Wimbledon, ma avrebbe potuto allungare la partita contro uno scozzese spesso polemico e insofferente verso il suo box. In due ore e 21 minuti Murray, capace di esprimere il suo reale valore solo nei momenti di difficoltà – dote che comunque gli va riconosciuta anche in giornate come questa – stacca il pass e dà appuntamento ai quarti a Sam Querrey, abile a ripetere il cammino dello scorso anno e a prevalere nella maratona contro Kevin Anderson per 5-7, 7-6(5), 6-3, 6-7(11), 6-3.