Azarenka vince in rimonta: superata in tre set la Watson

Victoria Azarenka prosegue la sua marcia a Wimbledon e alla quinta partita giocata dal rientro post maternità supera un esame non banale contro Heather Watson.

La beniamina del pubblico di casa, capace due anni fa di sfiorare l’impresa contro Serena Williams, ha approfittato di un inizio incerto della bielorussa per salire sopra di un break e 4-1. A quel punto la tensione ha giocato un brutto scherzo all’inglese che, dopo aver regalato il contro-break a zero, è riuscita comunque ad azzerare il passaggio a vuoto del settimo game per prendersi il primo parziale.

Da quel momento Vika ha decisamente cambiato marcia e limitato il numero di errori gratuiti: ribaltata l’inerzia della sfida, la Watson ha ceduto 6-1 con la bellezza di 14 errori non forzati. Il terzo set è stato condizionato dalla pressione di entrambe le giocatrici: da una parte la voglia di non sfigurare di fronte al tifo amico, dall’altra la mancanza di abitudine ai massimi livelli dopo una pausa dai campi molto lunga. A prevalere è stata alla fine la giocatrice più forte che, dopo una serie di break tra settimo e nono game, ha annullato due palle del 5-5 con il 3-6, 6-1, 6-4 che vale il pass contro Simona Halep agli ottavi.

Negli altri incontri la Garcia ha liquidato la Brengle e sfiderà la Konta mentre Ana Konjuh si è aggiudicata la battaglia contro la Cibulkova, testa di serie numero 8. Per lei l'esame sarà tosto: ad attenderla c'è Venus Williams.