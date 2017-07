Bautista Agut fa il colpo: eliminato Nishikori, sfiderà Cilic

Wimbledon perde la testa di serie numero 9 e a regalare la sorpresa è Roberto Bautista Agut, non esattamente uno specialista sull’erba. Kei Nishikori viene battuto in quattro set e tre ore e 20 minuti dal terraiolo spagnolo che eguaglia così il suo miglior risultato ai Championships, risalente al 2015.

Il match si mette subito male per il giapponese che sbaglia due dritti banali e si consegna all’avversario nel decimo gioco: break e set arrivano insieme e il merito è di Bautista che spinge costantemente, anche in risposta, e mette pressione a Kei.

Il tie-break del secondo parziale è il momento chiave e sul 3-3 lo spagnolo decide di mettere la freccia grazie a un occhio di falco favorevole per il 5-3 dello sprint. Il 7-3 spedisce Nishikori sotto di due set e, come se non bastasse, Kei si ritrova a dover rincorrere anche nel terzo. Dallo 0-2, però, trova la forza di lottare e di ribaltare il parziale, chiuso 6-3. Roberto Bautista non si perde d’animo, si guadagna altre palle-break e sbaglia pochissimo per aprire lo spiraglio decisivo: il momento coincide con il 5-3 e il 6-4 7-6(3) 3-6 6-3 definitivo vale una sfida agli ottavi contro Cilic che ha regolato in tre set l’americano Johnson.