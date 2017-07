Camila Giorgi si butta via: regali, rimpianti e Ostapenko agli ottavi

Wimbledon per Camila Giorgi finisce al terzo turno e ancora una volta, forse mai come questa volta, l’uscita di scena della tennista di Macerata è caratterizzata da mille rimpianti. Contro una giocatrice con caratteristiche molto simili come Jelena Ostapenko non potevano che essere i dettagli a fare la differenza e la lettone, fresca vincitrice del Roland Garros, ha saputo giocare meglio i punti importanti.

Si spiega così, con questa sostanziale differenza, il successo maturato con un doppio 7-5 ai danni di Camila che, in un’altalena di vincenti ed errori gratuiti tra due interpreti del gioco che non conoscono altre vie se non quella di attaccare a tutto braccio e di rischiare sempre e comunque, ha dilapidato un vantaggio di 5-3 nel primo set e di 5-2 nel secondo.

Dall’1-3 iniziale, infatti, la Giorgi infilava ben quattro game consecutivi cercando di non servire solo sul rovescio della lettone e trovando anche degli ace (7 a fine partita). Ostapenko è stata abile, però, a non disunirsi e ha cominciato a trovare il campo usufrendo lei dei gratuiti dell’italiana e mantenendo una maggiore lucidità nei momenti chiave.

Peccato che il 7-5 del primo set non si sia tramutato in una lezione per Camila che, ripartita con fiducia, nel secondo parziale, ha ottenuto il break del 4-2 per poi portarsi addirittura sul 5-2. La lettone era reduce da otto vittorie di fila al terzo set tra Parigi e Londra e la tradizione sembrava poter continuare. La maceratese, però, è incappata nei soliti errori senza accontentarsi di mettere la palla in campo e senza quel piano B che probabilmente non farà mai parte del suo gioco. Jelena Ostapenko, ai dispetto dei 20 anni d’età, ottiene il decimo successo consecutivo tra Roland Garros e Wimbledon, torneo che ha vinto a livello Juniores nel 2014. Camila non riesce ad andare oltre il quarto turno del 2012, suo miglior risultato sui campi dell’All England Club con un saldo vincenti-non forzati di +3 (15-12). La tennista di Riga (24-14) avrà del filo da torcere agli ottavi contro Elina Svitolina.