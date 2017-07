Classe e spettacolo: Garbine Muguruza vola in finale a Wimbledon

Che stesa. E che clamorosa prova di forza. Un’ora e 4 minuti, 6-1, 6-1 e della favola di Magdalena Rybarikova non resta già che il ricordo.

Impietosa, infatti, è la prova di forza di Garbine Muguruza, che a distanza di 2 anni torna in finale di Wimbbledon.

Per la Muguruza è la terza finale slam su 7 finali complessive a livello professionistico giocate in carriera, dimostrazione – probabile – di una ragazza che evidentemente, di tanto in tanto, sa tirare fuori il meglio quando davvero conta. Non ci riusciva proprio da Roland Garros 2016. Ma quando Garbine gioca a questo livello, in poche sanno rimanerle in scia.

E così ha fatto fin qui in questo torneo la spagnola, che dopo un avvio piuttosto blando nella prima settimana, ha letteralmente cambiato marcia dagli ottavi con 3 partite consecutive una più bella dell’altra: prima la Kerber in rimonta, poi la Kuznetsova ai quarti, oggi la Rybarikova in mezzo.

La slovacca non ha potuto davvero nulla contro la forza fisica di una Muguruza con il piano partita chiarissimo in testa: piedi sulla linea di fondo e spinta a tutta.

Una pressione devastante per la “leggera” Rybarikova, che non è veramente mai entrata in partita e soprattutto non è mai riuscita a trovare una qualche idea per limitare una Garbine così scatenata.

E’ stato dunque uno show a senso unico quello della spagnola, in crisi totale giusto un mesetto fa su quello che doveva essere il suo torneo – Roland Garros – e scatenata invece sull’erba londinese di una Wimbledon che ne sta palesando al mondo, nuovamente, tutte le straordinarie capacità balistiche. E se questo sarà il livello anche in finale, chiunque ci arrivi tra Konta e Venus Williams, non avrà certo un compito facile. Anzi... In bocca al lupo.