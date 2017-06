Colpo di calore, Baghdatis crolla in campo e si ritira ad Antalya: Wimbledon a rischio?

Stavolta il guerriero deve arrendersi. Inossidabile campione di fatica, protagonista di sfide epiche in 5 set - su tutte il match contro Agassi agli US Open del 2006, raccontato in Open - il 32enne Marcos Baghdatis crolla in campo ad Antalya per un colpo di calore.

In Turchia infatti ci sono 40 gradi e il veterano cirpiota è collassato nel corso della semifinale contro Yuichi Sugita, ritirandosi dall’ATP 250 sull’erba di Antalya. Forfait che potrebbe mettere in dubbio la dodicesima partecipazione di Marcos Baghdatis a Wimbledon, di cui è stato semifinalista nel 2006. Baghdatis, numero 79 ATP, è atteso al debutto martedì contro James Ward sull’erba del Championships.