Colpo di scena a Wimbledon: Djokovic si ritira, Tomas Berdych è in semifinale

E chi l’avrebbe mai detto? Un anno dopo, Thomas Berdych, è di nuovo in semifinale. Non che sia una grossa novità per lui, che qui di fatto, nel lontano 2010, ha giocato anche l’unica finale slam della sua carriera e che per il tipo di gioco, su questa superficie, ha sempre otttenuto i risultati migliori… Quanto piuttosto perché il suo 2017 aveva fin qui indicato l’inizio del declino. E invece, d’improvviso, dopo essere sopravvissuto a 5 set con Chardy al primo turno così come negli ottavi con Thiem, è di nuovo in semifinale.

Una sorta di fulmine a ciel sereno esattamente come il ritiro di Novak Djokovic, che in questo torneo non aveva fin qui concesso nulla – tutte vittorie in 3 set – e che in egual modo non aveva dato avvisaglie di malassere fisico. Almeno fino a oggi pomeriggio.

Quando il serbo ha chiamato il medical timeout alla fine del primo set appena sfuggito al tie-break per 7 punti a 2 sembrava la classifica mossa che ormai vediamo spesso nel tennis contemporaneo. Malessere fisico, invece, evidentemente, Novak Djokovic ce l’aveva per davvero.

Novak DjokovicSID

Dal massaggio ricevuto al gomito/avambraccio destro il serbo è durato solo due giochi. Il tempo di prendere il primo break da Berdych e di avvicinarsi poi a rete per comunicare al giudice di sedia l’improvviso ritiro. Dunque, in semifinale, insieme a Querrey-Cilic e in attesa di Roger Federer, ci va Thomas Berdych. Il ceco cancella così la striscia di 12 sconfitte consecutive subite da Djokovic, piazzando dentro il suo negativo bilancio di 25-3 in carriera col serbo, un paradossale 2-1 sull’erba di Wimbledon.

Una notizia di gioia – di riflesso – anche per lo sconfitto di oggi Andy Murray: con l’uscita di Novak Djokovic lo scozzese resta numero 1 del mondo.