Crollo o riscossa: quale il destino di Andy Murray e Novak Djokovic a Wimbledon?

Prendete l’algoritmo che calcola tutti i risultati da un anno a questa parte, aggiungeteci i tornei giocati sull’erba nella passata stagione – e il miglior risultato del 2015 – e otterrete un numero. L’1, è quello che troverete ascritto nel tabellone di Wimbledon a fianco di Andy Murray; il 2 è quello piazzato a lato di Novak Djokovic.

Nel freddo calcolo matematico di una macchina non c’è spazio per i ragionamenti o per i fattori esterni. E certamente non ci si vuole affidare a quell’obsoleto organo di senso chiamato vista. Il computer dice che questi due sono sulla carta i principali favoriti alla vittoria finale del torneo di Wimbledon e da lì non ci si discosta. Al contrario di quei furbacchioni dei bookmakers, che con la matematica hanno costruito le loro fortune ma a cui evidentemente credono fino a un certo punto; poi arriva l’uomo per affinare o in certi casi correggere, come probabilmente è avvenuto questa volta alla voce Roger Federer, favorito numero uno di tutti gli allibratori per il torneo di singolare maschile dell’All England Club.

Ma quello su Federer è un discrso a parte e la realtà dei fatti per Andy Murray e Novak Djokovic è che il torneo di Wimbledon rappresenta un grosso spartiacque della stagione, tra la voglia di una riscossa – più che mai necessaria nell’annata di entrambi – e il pericolo (più che mai concreto) che questa non si presenti.

Al di là dei piccoli problemini fisici dell’attuale numero 1 del mondo Andy Murray, a caratterizzare la stagione dello scozzese c’è solo un sostantivo: delusione. La rincorsa clamorosa a fine 2016 culminata con il netto successo davanti al pubblico di casa nelle ATP Finals segnava l’inizio del tanto atteso regno di Sir Andy Murray. Una poltrona e una corona ambita, sudata e a lungo aspettata. Ma paradossalmente poi poco legittimata una volta messa in testa. La stagione del Murray numero 1 della classifica ATP è sotto gli occhi di tutti e con un solo torneo vinto – per altro “minore” – la race del buon Andy parla chiaro: fin qui, quest’anno, in giro per il mondo, ci sono già 6 tennisti che hanno fatto meglio di lui. Emblematicamente la partita migliore è poi una sconfitta (a Parigi contro Wawrinka) e nemmeno l’erba dell’amato Queens ne ha risollevato aspettative e morale, con Murray ko contro il lucky loser Jordan Thompson e probabilmente preoccupato da un’anca ballerina in grado di angosciarlo a tal punto da saltare persino una banale esibizione.

La verità però è che Murray non vuole correre rischi, consapevole che a Wimbledon – questo Wimbledon – sarà tutto o niente. O vince o è un fallimento. O gloria clamorosa per una rinascita laddove è più amato e più atteso; o certificazione a ‘piccolo-grande bluff’, a breve apparizione nel gotha del tennis di chi con grandissimo merito ha saputo attendere il momento giusto per scalare le tre cime più alte, ma che poi una volta al vertice è stato deluso dal panorama. Quasi come se fosse costato troppa fatica; quasi come se il gioco non valesse la candela di fronte a cotanta pressione.

Che in fondo è poi anche la situazione del coetaneo Novak Djokovic. Che alla domanda esistenziale di Murray sembra essersi risposto dopo il successo di Parigi di un anno fa, quando finalmente raggiunse l’attesissimo career slam. Ma dopo quello staccò la spina. Un interruttore che resta ben spento quello del serbo, tranvato senza pietà a Parigi da un Thiem successivamente rimesso al proprio posto da Rafa Nadal e certamente alla caccia di quei picchi – tipo quello proprio con Thiem, ma a Roma – che dal 2011 allo scorso anno ne scrissero la leggenda.

Per molti addetti ai lavori quel Djokovic non c’è più e mai tornerà. E vederlo girarsi vero il proprio manager, al 250 di Eastborune, dopo un doppio fallo contro Donald Young nel momento chiave del secondo set e dirgli “Lo sapevo che sbagliavo”, non sembra esattamente il tipo di prova da potrare contro coloro sotengono quella teoria.

Djokovic, che a Wimbledon ha conosciuto alcuni dei suoi picchi più alti – allucinante il livello del primo successo nel 2011 – dall’erba cerca risposte che solo dentro di sé può trovare. Dovesse improvvisamente ritrovarsi e vincere questo torneo, sarebbe la più inaspettata sorpresa e la miglior risposta a tutte le critiche e al chiacchiericcio. La realtà dei fatti dice però che il livello tennistico dell’ex dominatore del circuito è ancora troppo altalenante (come visto chiaramente anche a Eastbourne) e se sul campo si può lavorare all’inifito per migliorare un dritto che non è più profondo o un rovescio non più incisivo come una volta, di medicine per la testa – da dove parte il vero problema del serbo – ne esistono poche. Che Andre Agassi ne possa portare qualcuna con sé lungo le due settimane di Wimbledon? E’ soprattutto questa la speranza di Nole, che di una scossa parrebbe averne più che mai bisogno.

In una Londra evidentemente aperta a ogni soluzione ma dove i primi due favoriti, come mai da parecchi anni a questa parte, paiono soltanto essere due nomi nel mucchio; due scherzi della matematica che ci ricorda la sua natura: prossima alla perfezione, ma non per questo infallibile. Come la vista, del resto. Ma qualcuno alla fine dovrà pur sbagliarsi...