Da Parigi a Londra, Tsonga esce in un lampo. Dimitrov promosso

La maledizione del ritorno in campo continua per Jo-Wilfried Tsonga. Dopo l’eliminazione per mano di Renzo Olivo al primo turno del Roland Garros succede esattamente la stessa cosa al terzo turno di Wimbledon.

Anzi, il ko con Sam Querrey è ancora più rapido perché dopo l’interruzione di venerdì sera per oscurità, il francese si ritrova il giorno dopo a dover battere sul 5-6 del quinto set, ma nel giro di pochi secondi dice addio al torneo. Nonostante due errori gratuiti, infatti, l’americano, giustiziere di Novak Djokovic dodici mesi fa, usufruisce di un doppio fallo dell’avversario e di un dritto in corridoio per archiviare la pratica per 6-2 3-6 7-6(5) 1-6 7-5. Nel 2014 Tsonga aveva avuto la meglio per 14-12 nel set decisivo, ma questo è il giorno della vendetta. Agli ottavi sarà sfida tra big servers con Kevin Anderson.

Dimitrov, invece, si sbarazza con grande facilità dell'israeliano Dudi Sela che accusa un infortunio sul 6-1 6-1 e si ritira. Il semifinalista del 2014 attende il vincente del match tra Mischa Zverev e Roger Federer: se sarà lo svizzero prepariamoci a un'esibizione di rara bellezza per la gioia degli esteti della racchetta.