David Goffin salterà Wimbledon per l’infortunio alla caviglia rimediato a Parigi

Attraverso un messaggio postato sul proprio account Twitter, David Goffin ha annunciato che sarà costretto a saltare l’appuntamento con Wimbledon. Il giocatore belga non ha infatti ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia sinistra che si è procurato durante l’ultimo Roland Garros e che lo aveva costretto al ritiro dallo Slam parigino durante il suo match di terzo turno contro l’argentino Horacio Zeballos. L’attuale numero 13 del ranking ATP tornerà dunque in campo nel corso dell’estate, sul cemento americano.

Questo il messaggio di David Goffin:

Ciao ragazzi. Sono molto triste di annunciare che non giocherò a Wimbledon quest’anno. La riabilitazione sta procedendo bene ed i dottori sono positivi, ma non avrò abbastanza tempo per essere pronto per il torneo. Voglio essere al 100%. Non vedo l’ora di tornare in campo!”