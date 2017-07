Del Potro regola Kokkinakis; Gasquet a sorpresa fuori con Ferrer

Del Potro b. Kokkinakis 6-3, 3-6, 7-6, 6-4

Uno dei primi turni più interessanti di giornata e partita che da questo punto di vista non ha deluso. Ne è uscito Del Potro dopo una lunga battaglia conclusa al 4° set dopo 3 ore e 7 minuti, in cui l’argentino è riuscito a svoltare nel momento più importante, ovvero il terzo set. Dopo un avvio distratto infatti Kokkinakis è entrato in partita, trovando un ottimo secondo set e un avvio di terzo che l’aveva portato un break sopra (3-1). Lì però Juan Martin ha ritrovato il servizio, ma soprattutto è riuscito a riprendere in mano gli scambi che Kokkinakis con intelligenza tendeva a giocargli sul rovescio. Recuperato il break di svantaggio Del Potro ha poi girato il set al tie-break, sfruttando anche gli errori di un Kokkinakis sciagurato con due doppi falli. Il break nel nono game del 4° set è poi valso all’argentino la chance di volare al secondo turno. Non era un avversario facile, non è stato una vittoria semplice, non si è visto il miglior Del potro. Ma intanto, Juan Martin, passa il turno e si prende un altro cliente potenzialmente scomodo: Gulbis (vincitore 6-1, 6-1, 6-2 su Estrella-Burgos)

M.Zverev b. Tomic 6-4, 6-3, 6-4

Anche questo doveva essere un match altamente interessante, ma Bernard Tomic ci ha messo poco del suo. L’australiano si è arreso in 3 set al serve and volley del veterano di casa Zverev, dando spettacolo soprattutto in conferenza stampa.

Tomic si è detto “annoiato” e “senza stimoli”, lasciando anche spazio a qualche battuta dei cronisti presenti. Personaggio di una controversa generazione di Australiani: grande talento, poca testa, pochissima continuità.

Ferrer b. Gasquet 6-3, 6-4, 5-7, 6-2

La vera sorpresa di giornata è la caduta di Richard Gasquet. Semifinalista nelle passate settimane sia a Eastbourne che ad Halle, il francese sembrava in grande ripresa dopo una stagione parecchio complicata dal punto di vista fisico (operazione per l’appendicite prima, schiena e gamba poi). Oggi però è apparso spento il francese e si è arreso a un David Ferrer fuori dal giro dei migliori da tempo (a fine anno probabilmente smetterà). Nonostante questo lo spagnolo ha giocato una partita molto solida e tonica, ritrovando a tratti i recuperi dei tempi migliori. Il piccolo exploit gli vale il secondo turno contro il belga Steva Darcis, vincitore in 5 set della battaglia con Berankis.

Gli altri: bene Monfils e Raonic

Vittorie in 3 set per la testa di serie numero 6 – Raonic – e numero 15 – Monfils. Il canadese ha piazzato un 7-6, 6-2, 7-6 al tedesco Struff, non impessionando particolarmente tanto (decisamente meno brillante rispetto al giocatore visto qui lo scorso anno, ma anche qui dal punto di vista fisico è un’annata complicata). Meglio Monfils, che con un 6-3, 7-5, 6-4 si è imposto bene su un avversario potenzialmente scomodo come Brands.