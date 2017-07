Dimitrov contro Federer: non più caso d'ereditità impossibile, ma di gestione del talento

Mentre Federer parla di Mirka spaventando tutti con la “parolaccia” ritiro, il suo quindicesimo ottavo di finale sull’erba di Wimbledon aumenta di significato con Grigor Dimitrov dall’altra parte della rete. Ex-enfant prodige del tennis mondiale, a lungo erede designato di Federer per la grazia della sua racchetta e quel bellissimo rovescio a una mano, a 26 anni, Grigor Dimitrov è allo spartiacque della sua carriera visto che di Wimbledon, nel 2014, è stato semifinalista. Bianco leggiadro, in quell’edizione del Championships, il bulgaro eliminò Murray campione uscente e portò Djokovic, poi vincitore, al quinto set mentre tutti sognavano lo scontro generazionale: una finale Federer-Dimitrov.

Certo che i precedenti schiacciano il bulgaro nell’angolo del campo: 5-0 Federer con tre nette vittorie di Roger (prime due volte a Basilea) e due set strappati da Dimitrov nel 2016, ultimo precedente agli Australian Open. E proprio da Melbourne deve ripartire Grigor: da uno straordinario torneo giocato lo scorso gennaio fino a una bellissima semifinale al quinto contro Nadal, mentre a Wimbledon il bulgaro ha vinto bene contro Schwartzman e Baghdatis e giovato in due parziali del ritiro di Sela.

Video - Nadal batte Dimitrov dopo una maratona di 4 ore e 58' e torna in finale 02:39

Può battere Federer? Improbabile, ma sarà importante per Dimitrov (campione Junior 2008) lasciare il segno sull’erba del Championships per non rifare una parabola discendente. Ora che la Sharapova, ma soprattutto il controverso lavoro di Roger Rasheed sono finalmente dimenticati. Oggi che con Vallverdu le cose vanno decisamente meglio perché il coach venezuelano ha “semplificato” il suo gioco, cancellando il gravoso paragone con Federer, ma allo stesso tempo recuperando la rotazione del dritto: un colpo che Dimitrov deve finalizzare negli angoli per non scambiare troppo a lungo da fondo.

Video - Partita infinita e bellissima: Dimitrov dà spettacolo con demi-volée e passante 00:40

Grazie a Vallverdu e a una certa prova di maturità, il gioco di Dimitrov è in costante miglioramento sia nel footwork, che forse era il suo più grande limite, sia nel rovescio che, di grazia in back, mancava invece “di rimbalzo” in accelerazione. Aggiungiamoci un certo polso naturale per il gioco d’attacco e le variazioni sul tema (bellissima la sua palla corta di rovescio) e avremo un giocatore pronto a sfidare chi, inconsciamente, ne ha forse rallentato la crescita. Perché come dice lo scrittore francese Philippe Bouin, «Con il talento non si è necessariamente dei campioni, anzi il talento può essere l’aspetto peggiore: per questo la cosa che più mi piace di Federer è il modo in cui ha dominato il suo talento”. Roger è diventato il migliore, Dimitrov ha appena iniziato a farlo.