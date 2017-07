Dimitrov pialla Baghdatis, Ferrer avanti con l'aiutino

Dimitrov b. Baghdatis 6-3, 6-2, 6-1

Si completava il secondo turno con la parte bassa del tabellone e una delle partite sulla carta potenzilamente più interessanti era appunto quella tra il bulgaro, testa di serie numero 13, e il veterano Marcos Baghdatis. In realtà il match ci ha raccontato che c’è stato meno spettacolo del previsto. Dopo un buon primo set infatti – con il break lasciato solo nell’ottavo game – Baghdatis è sceso e Dimitrov salito parecchio, prendendo in mano il comando dello scambio e obbligando il cipriota a rincorse difensive a lui poco congeniali. Il match così, dopo il primo set, è volato via relativamente rapido regalando al semifinalista del 2014 il pass del terzo turno contro Isner o Sela.

Ferrer b. Darcis 3-0 e rit.

Facile è stato anche il passaggio del turno di David Ferrer, che dopo la sorpresa al primo turno con Gasquet si è preso il pass quasi senza giocare. Tra game infatti sono stati la durata di Steve Darcis, reduce dalla maratona al 5° con Berankis e oggi quasi subito bloccato da un problema alla schiena. Ferrer dunque sfrutta l’ottavo ritiro per problemi fisici di questo Wimbledon e aspetta ora Harrison o Berdych.