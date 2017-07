Djokovic liquida Mannarino: è ai quarti contro Berdych

Un lunedì lungo e vissuto in perenne attesa non ha certamente fatto piacere a Novak Djokovic che contro Adrian Mannarino ha cercato di vincere stringendo i tempi e sprecando meno energie possibili in vista dei quarti di finale.

Il serbo ha portato a termine la sua missione contro un avversario meno talentuoso di Gulbis, ma sicuramente più solido rispetto ai precedenti (compreso il lettone). Il francese è un giocatore che sa stare sull’erba e rappresentava dunque un test più probante per le condizioni psicofisiche di Nole.

La testa di serie numero 2 ha piazzato tre allunghi all’inizio di ogni set alzando il livello e tornando il chirurgo di un tempo con le sue accelerazioni da fondo campo. Mannarino ha visto scivolare via il primo parziale in 37 minuti e ha pagato un po’ di tensione faticando da fondocampo nelle battute iniziali anche a causa di un fastidio alla schiena.

Il francese è stato comunque bravo a sciogliersi e a non demoralizzarsi dopo il break subito a freddo anche a inizio secondo parziale: la rimonta da 1-4 a 4-4 era il preludio a un tie-break giocato contro il servizio. In quel frangente, però, è stato Djokovic a risalire dal 2-4 e a scrivere per 7 punti a 5 la semi-sentenza.

Nel terzo set, mentre sentiva l’odore del sangue sul 2-1 e servizio, un dolore alla spalla destra che si trascina da tempo preoccupava il Djoker, costretto a chiamare per due volte il fisioterapista. Nulla di grave spiegherà il serbo nell’intervista post partita, nulla di così condizionante oggi come dimostra il 6-2 7-6(5) 6-4 finale in due ore e 13 minuti. Mannarino, sotto il tetto del centrale, si è giocato le sue carte e nell’ultima fase ha tentato il tutto per tutto lasciando la trincea e lanciandosi a rete nel serve and volley, ma al terzo match-point ha dovuto dire addio al sogno di spingersi oltre quegli ottavi di finale già centrati nel 2013 (ko da Kubot). Djokovic non ha ancora perso un set e affronterà mercoledì Tomas Berdych: i precedenti sono inequivocabili - 25 a 2 - ma nella semifinale di Wimbledon 2010 vinse il ceco.