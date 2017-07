Djokovic vince senza sudare: Klizan si ritira

Non poteva esserci esordio migliore per Novak Djokovic che resta in campo appena 41 minuti e conquista il secondo turno di Wimbledon.

Il compito è reso agevole dal ritiro di Martin Klizan a causa di un infortunio al polpaccio. È partita vera solo fino al 3-3 del primo set perché da quel momento in avanti lo slovacco numero 47 del mondo inizia a scuotere la testa con un atteggiamento che irrita il pubblico del Centrale.

" È bello tornare sul Centrale, mi dispiace per il mio avversario. Non è mai bello vincere una partita così "

In realtà, Klizan è giustificato per la comprensibile delusione di non potersi giocare le sue carte contro un avversario di gran lunga superiore. La testa di serie numero 2 ottiene quindi cinque game consecutivi fino al 6-3 2-0 che decreta la resa dello slovacco e la quarta vittoria del serbo in altrettanti scontri diretti. Djokovic, che quest’anno ha vinto solo i tornei di Doha e di Eastbourne (sabato scorso), è atteso ora da Pavlasek. Quattro dei suoi ultimi undici successi negli Slam sono arrivati grazie a walkover o ritiri.

Video - ATP Eastbourne: Djokovic-Monfils, gli highlights della finale vinta da Nole 02:26