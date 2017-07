E' ancora un Roger Federer di lusso: Mischa Zverev si arrende in 3 set

Non era certo nato per caso quel soprannome, a rifacimento di una notissima compagnia di spedizioni e trasporti, che rapidamente tende ad arrivare a destinazione. E dunque missione in questa prima settimana per Roger Fedex Federer, protagonista assoluto insieme a Rafa Nadal dei primi 6 giorni di Wimbledon e oggi capace di spazzare via il serve and volley dell’espero Mischa Zverev con una partita da 61 vincenti a fronte di soli 7 non forzatI.

E la cronaca della partita la potremmo già chiudere qui, con una statistica che racconta più di quanto possano fare le parole una partita di assoluto livello della rigenerata versione del Federer 2017.

Un Roger che ha ricominciato ancora meglio – sarà per l’habitat, chiamiamolo così, a lui ancor più congeniale – di quanto avesse iniziato. E per “iniziato” dobbiamo considerare un titolo slam, due Massters 1000 e un 500. Roba che sembra di essere tornati a 10 anni fa.

E non che Zverev, quest’oggi, in questo terzo turno, non ci abbia provato. Anzi, il maggiore dei due fratelli, fedele al suo gioco e alla sua filosofia tutta all’attacco, ha tenuto a lungo testa, come di fatto dimostra anche il punteggio. Ma Federer ha avuto maggior freddezza nel far suo un primo set che è stata la vera discriminante di questo tipo di trama.

Roger Federer SID

Nonostante fosse subito andato un break avanti Federer è stato ripreso dall’ottimo Zverev, capace di sfruttare immediatamente la prima palla break a proprio disposizione e di spaventare addirittura lo svizzero nell’undicesimo game. Lì infatti, Federer, ha dovuto salvare una palla break che avrebbe consentito al tedesco di andare a servire per il primo set. E magari scrivere, appunto, tutt’altro tipo di trama.

Federer ha invece levato le castagne dal fuoco nell’unico vero momento delicato di questa partita e ha poi chiuso il tie-break decisivo, a suon di servizi e vincenti, per 7 punti a 3. Fine – più meno reale – di tutti i discorsi passaggio al turno successivo. Poi, certo, c’è stato “il resto” della partita. Che partita vera è stata e che Zverev, come anticipato, ha onorato alla grande con un serve and volley d’altri tempi certamente degno del centrale di Wimbledon. Lì dentro però, con due break entrambi nel terzo gioco – sia nel secondo set che nel terzo – Federer ha un po’ giocato al gatto col top, divertendosi a passare e a esprimere un tennis più che mai a lui congeniale, facendosi bastare quanto raccolto e chiudendo con un doppio 6-4 anche i due rimanenti parziali.

Lo svizzero esce dunque a pieni voti da una prima settimana di test dove l’insidia più grande è stata appunto una palla break concessa sul 5-5 del primo set. Vedremo se il tentativo di clone – fin qui mai propriamente riuscito – Grigor Dimitrov, lunedì prossimo, riuscirà a creare allo svizzero qualche grattacapo in più. I precedenti dicono di no (5-0 Roger). Ma insomma, in qualche modo, si può pur sempre sperare in una partita.