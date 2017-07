E' festa Cilic! Il croato supera Querrey e vola in finale a Wimbledon

Il concetto di “divertimento” o “spettacolo”, probabilmente, alberga altrove. Ma a Marin Cilic, primo finalista di Wimbledon 2017, questo importa poco.

Il croato non si è fatto sfuggire la nuova grande occasione e a distanza di 3 anni dalla prima – ed unica – affermazione a livello slam in quell’incredibile US Open 2014, torna in finale di un major.

La chance contro il grande outsider Sam Querrey – alla prima di sempre in una semifinale slam dopo 42 partecipazioni ai major – d’altra parte era davvero troppo ghiotta. Vuoi perché Querrey aveva già sorpreso tutti con un cammino straordinario, vuoi perché il massimo picco del tennis di Cilic – e i precedenti, 4-0 a favore del croato – dicevano che era Marin il grande favorito di questa partita.

Sam Querrey y Marin Cilic en la semifinal de Wimbledon 2017Getty Images

Un match che ha a lungo dipeso dal rendimento al servizio di questi due giganti della racchetta, ma che alla fine ha premiato il tennista con più esperienza in questo tipo di situazioni. Ad esclusione infatti di un primo set dove proprio a causa di un passaggio a vuoto nel momento chiave Cilic è stato costretto all’inseguimento – e ci riferiamo a quel tie-break dove il croato era avanti 5-3 e due servizi –, il resto è stato praticamente sempre meglio gestito proprio dalla testa di serie numero 7 del tabellone.

Cilic ha saputo partite meglio nel secondo e strappare il break a metà set; ha saputo – questa volta sì – farsi bastare un mini-break nel tie-break del terzo; ma soprattutto ha saputo evitare che una nuova piccola distrazione nel 4° set ne compromettesse tutti gli sforzi. Sotto di un break a causa di un turno di servizio dove improvvisamente è mancata la prima, il croato si è immediatamente rifatto sotto in risposta, prima insidiando Querrey con due palle break già sul 2-1 e servizio per l’americano; e poi oggettivamente tornando in partita nell’ottavo game, quando con la sassata di dritto sulla seconda di Big Sam ha fatto crollare definitivamente la psicologia dell’avversario. Querrey infatti non è riuscito a portare il set al tie-break, crollando con un doppio fallo in apertura di dodicesimo game e lasciando a Cilic la possibilità di far male. Così come alla fine è stato.

Dunque è il tennista croato il primo finalista di un’edizione di Wimbledon fin qui piuttosto avara di grandi emozioni ma che certifica per Cilic la svolta di una stagione iniziata malissimo – 5-7 nei primi mesi - ma svoltata definitivamente da Miami in poi con un 23-6 decisamente rappresentativo del cambio di passo effettuato. In finale attenderà un giocatore tra Roger Federer e Thomas Berdych. Con la consapevolezza che, comunque vada, se dovesse trovare una buona giornata, nulla sarebbe da escludere. Anzi…