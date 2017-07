Federer-Berdych, semifinale Wimbledon in diretta tv e Live-Streaming

Federer-Berdych in TV, il match sarà trasmesso in diretta in pay-per-view

La prima semifinale del tabellone maschile, quella tra Querrey e Cilic, inizierà alle 12:30, a seguire il match tra Roger Federer e Tomas Berdych. Il tutto sarà trasmesso su Sky Sport 1, canale 201 della piattaforma pay-per-view di Sky.

Federer-Berdych: in Live-Streaming

Federer-Berdych, sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Video - Federer raggiunge i 50 quarti di finale nei Grandi Slam: ecco le sue migliori sfide 01:28

Federer-Berdych: informazioni

Data, orario e luogo: Venerdì 14 Giugno

La semifinale tra Roger Federer e Tomas Berdych segue il match di quarti del 2010 quando, a sorpresa, vinse il ceco contro il detentore: Berdych bissò poi con Djokovic, arrendendosi solo in finale a Rafa Nadal. Nel computo dei precedenti, Federer comanda 18-6, 6-2 negli slam, 2-1 sull’erba: l’altro match a Church Road risale al 2006 quando Roger vinse in tre set agli ottavi, nel migliore anno della sua carriera. Federer ha l’occasione di vincere l’ottavo Wimbledon e il 19esimo Slam: mancano due partite per rinnovare la sua leggenda.

Roger Federer, Wimbledon 2017Getty Images