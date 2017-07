Federer coglie l'allarme Lajovic e sale in cattedra: 3 set a 0, Roger è al 3° turno

Far sembrare semplice ciò che semplice non è. E’ questa l’arte dei grandi campioni, questo il talento dei fuoriclasse della racchetta.

Ed è esattamente quanto successo oggi nel secondo turno di Roger Federer, che sul campo centrale ha liquidato la pratica Lajovic in tre set... Ma in qualche modo ha dovuto tirare fuori parte delle sue migliori risorse.

Il merito è senza dubbio del serbo, che senza timore reverenziale nei confronti del grande palcoscenico e del prestigioso avversario, ha provato a giocarsi le sue chance. Lajovic è stato protagonista infatti di un grande primo set – per altro iniziato con un break a freddo a Federer – e si è arreso solo al tie-break, quando lo svizzero ha veramente deciso (o sarebbe meglio dire ‘capito’?) quanto fosse necessario il cambio di marcia per liberarsi del suo avversario. Sette punti a zero per lanciare un messaggio evidente a Lajovic e insieme a lui a tutto il torneo.

Lì infatti i leggeri tremolii iniziali di un Federer un po’ distratto sono diventati precisi vincenti, trasformando appunto una pratica potenzialmente complicata, in qualcosa di semplice.

Lajovic ha avuto il merito di non mollare la presa sul match nemmeno nel secondo set, anche se il break a metà parziale di Federer ha in realtà definitivamente ridimensionato le velleità del serbo, che nel terzo ha invece staccato un po’ la spina. Federer ha poi da lì mantenuto lucidità e concentrazione necessaria per evitare ogni tipo di intoppo, viaggiando sparato fino al successo e mostrando dunque uno stato di forma – anche psicologica, se così possiamo definirla – davvero molto buona.

Un segnale interessante prima di un terzo turno tutto sommato insidioso. Il serve and volley di Mischa Zverev, capace in Australia di sorprendere Andy Murray, sarà per lo svizzero la prossima pratica da dover gestire.