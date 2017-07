Federer surclassa Dimitrov: il maestro rimanda ancora una volta l’allievo

È Roger Federer a vincere il match della grande bellezza e per l’ennesima volta, la sesta su altrettante sfide, l’allievo designato ma mai sbocciato viene rimandato alla prossima, imprecisata, occasione. D’altronde, quando si affrontano due tennisti che giocano a specchio, a prevalere non può che essere quello che tra i due fa tutto meglio.

È così che gli spettatori del centrale si godono un buon tennis tra due interpreti capaci di calpestare l’erba con classe ed eleganza – una rarità di questi tempi – ma non assistono mai a una partita. Lo svizzero, infatti, lascia le briciole nei suoi turni di battuta e su quelli del bulgaro si guadagna le chance concretizzate nel nono gioco: il semifinalista del 2014, in questo frangente, finisce in balia delle variazioni di Sua Maestà con il rovescio e va fuori giri con il dritto.

Il 6-4 del primo parziale in 34 minuti fa precipitare nello sconforto Dimitrov che si consegna al sette volte vincitore per una serie di doppi falli (7 a fine match) che spiegano perfettamente il suo status di fuoriclasse mancato. Il 6-2 è una rapida sentenza e da 40-15 il numero 11 del mondo perde il servizio del 2-3. La sfida sembra finita con Federer che libera il braccio e sale in cattedra, ma il bulgaro si conquista con pieno merito un ultimo sussulto. Se fino a quel momento non si era mai giocato sulla battuta del re (non c’era stata neanche un’avvisaglia di palla-break), il contro-break è la conseguenza del miglior punto del match - un passante di dritto straordinario – per il 4-4 capitalizzato alla terza occasione.

In realtà, si tratterà solo di un fuoco di paglia perché Federer si riprende subito quanto ceduto e chiude con il netto punteggio di 6-4 6-2 6-4 in un’ora e 37 minuti. La lezione del maestro all’allievo vale il 15esimo approdo ai quarti di finale di Wimbledon, un record nello Slam londinese (a livello assoluto il primatista è Connors con 17 allo US Open), e il 50esimo quarto della sua carriera nei quattro major. Numeri da Roger Federer che contro Milos Raonic, vittorioso su Alexander Zverev in 5 set, tenterà di vendicarsi memore della semifinale di dodici mesi fa.