Federer vede i gemellini in tribuna e piange di commozione: l'emozione del campione di Wimbledon

Non farsi travolgere dalle emozioni talvolta è semplicemente impossibile anche per le leggende viventi come Roger Federer. Al termine della finale vinta nettamente contro Marin Cilic e che gli vale l’ottavo trionfo a Wimbledon, uno in più del mitico Pete Sampras, il fuoriclasse svizzero ebbro di gioia, scorge nel suo angolo accanto a mamma Mirca e alle nonne gli adorati gemelli: le adorabili Myla e Charlene e i due piccoli Leo e Lenny, che per la prima volta hanno potuto vedere il loro papà riscrivere la storia del gioco e tornare a vincere lo Slam più prestigioso ed iconico a 35 anni e 242 giorni. Le telecamere indugiano sulle buffe smorfie dei biondissimi eredi di Roger e Federer giustamente scoppia a piangere, un pianto di gioia di un fuoriclasse eterno, un campione assoluto più forte del tempo che passa e che, allo sport e alla vita privata, non potrebbe davvero chiedere di più.

Video - Federer nella leggenda: cancella Sampras ed è il Re incontrastato di Wimbledon 01:09