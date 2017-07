Federer vs Nadal: uno slam a testa e tanta voglia di déjà vu anche a Wimbledon

Sì, d’accordo, Djokovic e Murray e la loro voglia di rivincita. Certo, senza dubbio i mille outsiders e le mille insidie dell’erba: i giovani come Kyrgios e Alexander Zverev; i bombardieri come Raonic, Anderson o Khachanov; i veterani maestri del servizio e volée come Feliciano Lopez, Gilles Muller o Misha Zverev… In tanti possono essere un’insidia all’All England Club. Ma la verità è che tutti attendono, come se il tempo si fosse fermato, un nuovo Federer-Nadal.

Eh già... Ma la colpa è senza dubbio loro. Quasi tutti, infatti, si erano messi il cuore in pace. Prima la schiena di Roger, poi la sindrome di Hoffa di Rafa. Mentre tornava uno, scendeva l’altro; mentre risaliva il secondo, si rifermava il primo. E così via dicendo per la disperazione soprattutto del pubblico tennistico più mainstream, quello che per intenderci poco se ne fregò della finale US Open 2014 tra Nishikori e Cilic – (credeteci, abbiamo qui i dati di ascolto) – e che invece, una domenica mattina di fine gennaio, ci fece toccare quasi l’1% di share. Una specie di record per una televisione su piattaforma pay fuori da un evento che non sia il calcio.

Video - I colpi più belli della finale Federer-Nadal in 205 secondi! 03:24

Roger Federer e Rafael Nadal sono anche questo. Due irripetibili veicoli d’attrazione. More than the League, era quello che si chiacchierava di Micheal Jordan dopo il suo primo ritiro dalla NBA. More than the ATP, è quello che probabilmente qualcuno tirerà fuori quando il tempo deciderà che anche per loro sarà giunto il momento dedicarsi ad altro.

Eppure, in questo 2017, più che portarci verso quell’inevitabile fine dei giochi, la clessidra sembra essersi capovolta. Quasi come a voler ricaricare da capo l’intera storia, quasi come a voler ripercorre un’altra volta il Federer-Nadal, la rivalità più bella di sempre. Uno slam a testa, due titoli Masters 1000 e un 500: precisi, perfetti e in clamorosa – e dominante – parità. Ciò che di tennisticamente realmente rilevante c’è stato quest’anno – Roma esclusa – è stata roba loro. Ed è normale che alla vigilia del torneo nel luogo di culto per eccellenza, l’attenzione sia tutta per i due santoni della racchetta.

Federer Nadal durante la finale di Wimbledon 2008Getty Images

Un Wimbledon dove Roger cerca di costruire un altro chilometro nella sua via dell’immortalità; una strada asfaltata da 18 titoli slam di cui 7 festeggiati proprio in questo giardino. All’ottavo, nella storia del gioco, non ci è mai arrivato nessuno e per alimentare ulteriormente la leggenda questo sembra proprio essere l’anno giusto. I bookies – quasi sempre termometro reale dello stato delle cose, almeno nel tennis – dicono sia lui il favorito. E questo nonostante un sorteggio con ai primi turni gente sì sempre battuta – Dolgopolov, poi Tomic o Misha Zverev – ma potenzialmente insidioso. Federer però arriva nella miglior maniera possibile all’appuntamento, forte di una prima parte di anno strabiliante e di una condizione fisica invidiabile; ma anche di uno schiaffetto a Stoccarda – leggasi Tommy Haas – arrivato a ricordagli che le sorprese possono sempre essere dietro l’angolo.

Un giusto allarme che non ha potuto testare il suo nemico-amico Rafael Nadal, terzo per gli allibratori dopo Murray ma vera 'incognita' di questa edizione. Nadal non va oltre la prima settimana da Wimbledon 2011, anno in cui si arrese in finale al primo Djokovic (fuori portata per tutti). Dopo una stagione stra-dominata sul rosso – ha vinto tutto esclusi gli Internazionali – e il raggiungimento degli obiettivi da lui prefissati, il maiorchino si è preso un meritato periodo di vacanze, saltando la tappa d’avvicinamento al Queens e presentandosi dunque all’appuntamento al primo turno con l’australiano Millman con zero test ufficiali sull’erba.

Federer Nadal albo d'oro WimbledonGetty Images

“Se credere nel cammino di Federer, perché dovrebbe esser così anche per Nadal?”, potrebbe essere a questo punto la legittima domanda. Un interrogativo che può trovare risposta in vari punti. Il primo, ad esempio, risiede nel fatto che a Parigi Rafa ha dimostrato, per lo meno mentalmente, di essere tornato se stesso. Il secondo, da non sottovalutare, ste nelle condizioni della superficie; dovesse infatti sfangare la prima settimana di erba vera, le cose per Nadal, sulla terba sempre più lenta della settimana due, potrebbero farsi più semplici. La terza, probabilmente più plausibile di tutte, è nelle condizioni psico-fisiche del vero rivale del suo lato di tabellone: Andy Murray. Lo scozzese è reduce da un 2017 ai limiti del disastroso e se è vero che per lui Wimbledon rappresenta l’occasione di riscatto, altrettanto lo è che le condizioni fisiche raccontano di un Murray alle prese con un dolore all’anca piuttosto fastidioso.

Qui dentro Rafa avrebbe l’opportunità di dire la sua, e se come raccontato nella conferenza post-successo a Parigi – e come confermatoci da chi in questi giorni di allenamento sull’erba l’ha visto da vicino – le sue ginocchia gli daranno segnali incoraggianti, allora tre indizi potrebbero fare la più classica delle prove.

Supposizioni, per ora, che solo i primi incontri – sia nel caso di Nadal, ma anche in quello di Federer – ci diranno quanto prossime alla realtà. Tutto ciò che si può fare nell’attesa e nella vigilia di un torneo da sempre incline alle rivoluzioni nonostante la sua natura conservatrice (McEnroe ’77, Becker ’85, Federer ’01, Kyrgios ’14?), ma che mai come quest’anno sembra voler strizzare l’occhio al suo recente e glorioso passato.