Fognini, esordio in carrozza: Tursunov annichilito

Fabio Fognini gioca con la serenità di chi ha i gradi del favorito, ma anche il talento per fare strada a Wimbledon. Il debutto della testa di serie numero 28 è incoraggiante e Tursunov viene silurato per 6-1, 6-3, 6-3.

Il ligure non trova una grande opposizione e questo bisogna riconoscerlo: il russo è l’attuale numero 713 del mondo e non giocava un match ufficiale dal primo turno dell’Australian Open, vale a dire da gennaio. Traducendo le cifre, Tursunov ha giocato due partite in tutto il 2017 (non a caso in due Slam) e le ha perse entrambe.

L’unico precedente, datato 2009, risaliva a Eastbourne e aveva visto il russo avere la meglio per due set a uno. È passata una vita tennistica e i problemi fisici di Tursunov hanno fatto il resto, insieme alle doti indiscutibili di Fabio.

L’obiettivo secondo turno viene quindi raggiunto con il minimo sforzo, senza perdere tempo ed energie. Il controllo a tutto campo dell’azzurro è incontrastato salvo un piccolo passaggio a vuoto a inizio secondo set. Al prossimo turno il vincente della partita tra Vesely e Marchenko sarà il suo avversario e Fognini, che non è mai andato oltre il terzo turno all'All England Club, partirà comunque favorito.