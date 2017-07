Fuori Karolina Pliskova: Wimbledon perde la sua favorita, passa la Rybarikova

Radwanska b. McHale 5-7, 7-6, 6-3

Se l’è vista brutta Agnieszka Radwanska che contro l’americana McHale è stata a un solo punto, per ben due volte, dal tornarsene a casa. La polacca però, testa di serie numero 9, è risalita dal baratro vincendo il tie-break del secondo set e poi girando la partita al terzo. La Radwanska resta così in corsa... Le nozze potranno aspettare.

Riske b. Mladenovic 2-6, 6-4, 6-4

Erbivora vera la Riske e insidia dietro l’angolo già alla vigilia. E alla fine c’è caduta in pieno Kiki Mladenovic. Nonostante il buon primo set, la francese ha subito il rientro della tennista americana (che sui campi in erba ci è tennisticamente nata). La Riske ha girato così secondo e terzo set, tagliando fuori dai giochi la forza numero 12 del seeding e prendendosi il terzo turno contro CoCo Vandeweghe (ci sarà da divertirsi).

Rybarikova b. Karolina Pliskova 3-6, 7-5, 6-2

Era sotto un set e un break Magdalena Rybarikova, ma ha avuto il grande, grande merito di non staccare mai la spina. Del resto, è pur sempre tennis WTA e fino all’ultimo punto nulla è mai davvero deciso. E’ stata ferma per 7 mesi la slovacca per un problema al polso, ma oggi sul centrale di Wimbledon è stata ripagata di tutti gli sforzi. Il suo exploit infatti rappresenta la prima grandissima sorpresa di questo torneo, con la Pliskova – favorita numero uno per i bookmakers – che deve arrendersi in 3 set. Troppo fallosa e distratta la ceca, specialmente in un terzo set davvero deludente dal punto di vista del gioco. Dunque Rybarikova che si apre un lato di tabellone in cui c’è stato anche il ko della Mladenovic. In questo quarto a questo punto può uscire di tutto. Si consoli comunque la Pliskova: a fine torneo, a meno di clamorosi miracoli, sarà comunque la nuova numero 1 del mondo; se Halep non raggiunge la semi o Kerber la finale, infatti, sarà lei la nuova regina del tennis femminile.

Cirstea b. Mattek-Sands 4-6, 7-6 e rit.

Segnaliamo infine il brutto, bruttisimo infortunio della Mattek-Sands che a inizio terzo set, contro la Cirstea, nel tentativo di discesa a rete, si “impianta” col ginocchio e si fa malissimo. Deve intervenire l’ambulanza in campo per l’americana per un infortunio che, in attesa degli esiti medici, è sembrato davvero grave. ù