Garbiñe Muguruza sfida l'eterna Venus Williams: la miglior finale possibile

Nel vuoto di potere che si è creato nel tennis femminile, l’ultimo atto di Wimbledon è la migliore delle finali possibili. Venus Williams da una parte, Garbiñe Muguruza dall’altra: 13 anni di differenza, sette titoli del Grande Slam a uno, cinque trionfi ai Championships a zero e nove finali raggiunte a due. Eppure, se ci chiedete di sbilanciarci in un pronostico, l’ago della bilancia pende leggermente dalla parte della spagnola di origini venezuelane…

Venere, campionessa eterna

Ha ottenuto 87 successi a Wimbledon, nessuna può vantarne altrettanti tra le giocatrici in attività. Venus Williams nel 1997 disputò il suo primo match sui campi dell’All England Club e vinse il torneo per la prima volta nel 2000. Tutte le avversarie affrontate quell’anno si sono ritirate, tranne la sorella Serena. In questo 2017 tinto di vintage, la statunitense è volata in finale per ben due volte negli Slam: a gennaio ci riuscì in Australia e finì così...

Video - Highlights: tutto il meglio di Venus-Serena Williams in 160 secondi 02:32

Non le accadeva dal 2003: sono passati 14 anni. La Venere nera, dopo la semifinale, non è riuscita a nascondere un’emozione genuina. Per 7 anni, dopo Wimbledon 2009, non era mai arrivata all’ultimo atto di un major: ora ci riproverà, a 20 anni di distanza dall’esordio con le treccine…

Nel frattempo ha affrontato anche molti momenti difficili: nel 2011 le fu diagnosticata la sindrome di Sjögren, una malattia autoimmune che causa fatica e stanchezza muscolare. Scesa oltre la 100esima posizione, Venus è rientrata l'anno seguente, ha risalito la classifica e non ha mai rinunciato alla sua grande passione: il tennis. Questa volta è lei, a 37 anni, a tenere alto il nome delle Williams.

" È stata Serena a ispirarmi: che emozione! Vorrei che giocasse lei al mio posto… "

Garbiñe Muguruza, le Williams nel destino

Per Garbiñe Muguruza è la terza finale negli Slam su sette finali complessive giocate a livello professionistico in carriera. Questo significa che quando conta la spagnola ha la testa per vincere. L’ultima fu quella del Roland Garros 2016, quando batté Serena Williams nel suo finora unico titolo major. Un anno prima, nel 2015, l’incrocio all’ultimo atto di Wimbledon aveva visto trionfare proprio la sorella minore di Venus: la dinastia Williams è nel suo destino. Nel torneo è salita in cattedra prima con la Kerber in rimonta, poi con la Kuznetsova ai quarti e, infine, con la Rybarikova in semifinale dopo una partenza a fari spenti nella prima settimana. Infatti, l’erba storicamente non è mai stata un'alleata dei tennisti spagnoli, ma la Muguruza vorrebbe diventare la quarta ad alzare il vassoio d'argento comunemente chiamato "Venus (nomen omen?) Rosewater Dish" dopo i connazionali Manolo Santana, Conchita Martinez (che ha preso il posto del suo coach, Sam Sumyk) e Rafa Nadal.

I precedenti

Venus Williams ha incontrato quattro volte la Muguruza, ma mai sull'erba. Dopo aver vinto i primi tre scontri diretti sul cemento, è arrivata la vittoria della spagnola sulla terra, nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia di due mesi fa.

Il programma di oggi sul centrale (dalle ore 15 italiane)

Garbine Muguruza (ESP) [14] v Venus Williams (USA) [10]

Finale doppio maschile

Lukasz Kubot (POL) [4] Marcelo Melo (BRA) [4] v Oliver Marach (AUT) [16] Mate Pavic (CRO) [16]

Finale doppio femminile

Hao-Ching Chan (TPE) [9] Monica Niculescu (ROU) [9] v Ekaterina Makarova (RUS) [2] Elena Vesnina (RUS) [2]