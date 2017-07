Gilles Muller epico! Nadal eliminato 15-13 al 5° dopo quasi 5 ore!

Che partita! Ancora una volta Wimbledon riesce a regalare momenti epici ed ancora una volta, nell’oscurità della sera, c’è di mezzo Rafael Nadal. Questa volta non riesce nel trionfo, così com’era stato in quell’indimenticabile finale del 2008 con Federer, ma il ricordo di un match a suo modo in grado di scrivere un pezzino di storia di questo torneo, questa sera c’è tutto. Il protagonista da mettere in copertina è però il suo avversario, il lussemburghese Gilles Muller, testa di serie numero 16 e maestro mancino del gioco a rete.

Ci hanno fatto divertire lui e Rafa oggi, con una partita da 4 ore e 48 minuti conclusa solo con un epico 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13 che Muller è riuscito a far sua al termine di una drammatica rimonta prima subita e poi rifiutata con tutte le forze, con un quinto set da autentico professore di ‘servizio e discesa a rete’.

Una trama che Nadal aveva testato sulla propria pelle già nei primi due set, quando senza commettere grossi errori – anzi, tenendo un buonissimo livello di gioco – si era comunque ritrovato sotto 6-3, 6-4. E un andamento a cui il maiorchino si era opposto, per altro dopo la lesa maestà dei 28 set consecutivi vinti da inizio Roland Garros a questa partita, alzando il rendimento del servizio e facenedosi – quando possibile – un po’ più aggressivo in risposta, specie sulle seconde del lussemburghese.

Rafael Nadal, durante su partido ante Gilles Muller en WimbledonGetty Images

Poi, però, l’epico quinto set a riscrivere le gerarchie quando il banco lussemburghese sembrava ufficialmente saltato. Altro che stanchezza e inerzia girata; altro che resa prevedibile al giocatore che tutti avevano esaltato nella sua prima settimana. Forte del piccolo – ma fondamentale oggi – vantaggio del poter servire per primo, Muller è stato praticamente intoccabile nei suoi turni di servizio. Nadal di contro si è dovuto opporre nel decimo gioco, con i primi due match point annullati; così come nel 20esimo, quando sul 10-9 il maiorchino a dovuto porre rimedio a due altre chance di Muller.

E dall’altra parte del campo? Il nulla o quasi. Muller ha continuato a martellare imperterrito con le sue prime slice a uscire o come intelligenti bordate centrali all’incrocio delle linee. Una capacità di saper variare – nonostante stanchezza, palcoscenico e avversario a lui opposto – che il buon Gilles ha mantenuto fino al 27esimo game del quinto set, ovvero l’ultimo giocato sul suo turno di servizio. Le uniche reali chance di Rafa sono infatti arrivate sul 9-9, quando Muller ha offerto 4 palle break – non consecutive – che il solito servizio, oltre a un pizzico di fortuna – fondamentale una chiamata sbagliata del giudice di linea che hli ha permesso di rigiocare il punto partendo dalla prima – sono state in grado di cancellare.

E così, alla fine, è arrivato il meritato premio a una carriera di un maestro di questa superficie e che non a caso avevamo segnalato come una delle più temibili insidie in fase di presentazione di questo torneo.

Un Wimbledon che invece resta ormai un tabù per Rafa, che dal 2011 in poi non l’ha mai visto spingersi oltre gli ottavi di finale. Muller dunque, dopo il meritato giorno di riposo domani, affronterà Cilic in un lato di tabellone che vista anche la non sempre convincente condizione fisica di Murray resta aperto più o meno a tutti. Vedremo chi, qui dentro, saprà prendersi la ghiotta occasione e spingersi ancora un po’ più in là.