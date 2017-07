Il sogno di Muller si ferma qui: Marin Cilic vola in semifinale

Questa volta nessuna sorpresa. Ad andare in semifinale, alla fine, è il tennista favorito: Marin Cilic. Non ce l’ha fatta Gilles Muller a piazzare il nuovo colpo a sorpresa, ma ha senza dubbio – anche questa volta – onorato alla grande il palcoscenico.

In una partita allo specchio in cui la discriminante era inevitabilmente il rendimento dei due in risposta alle bordate dell’avversario, Muller è comunque stato di nuovo a un passo dallo scherzetto.

Il tennista lussemburghese infatti, dopo la prestigiosissima vittoria su Nadal, ha provato anche questa volta a ripetersi con un avvio a razzo. Ma se con Rafa Muller riuscì ad andare due set sopra, con Cilic, il piano battaglia, si è fermato al “quasi completato”.

Per un set e ¾ infatti Muller si è presentato decisamente più pimpante rispetto a Cilic. Primo set preso con un doppio break e rendimento al servizio di pura “intoccabilità” tennistica. Caratteristiche che opposte a un Cilic in partita sì, ma un po’ spento dal punto di vista emotivo, avevano lasciato la partita nelle mani del lussemburghese.

Poi però, sul più bello, il vero clic della sfida. Nell’ottavo game del secondo set Cilic si trova a difendere un totale di 3 palle break che manderebbero un fin lì intoccabile Muller a servire per il set. Il croato le annulla tirando un paio di bordate alla sua maniera. E da quel momento, di fatto, inizia la sua rimonta verso la finale.

Croatia’s Marin Cilic celebrates during the quarter final match against Luxembourg’s Gilles MullerReuters

Un turnaround dove Muller ci mette del suo. Se è infatti vero che Cilic entra in partita, altrettanto lo è che negli unici due momenti chiave il lussemburghese stacca per qualche secondo. Cilic infatti si impone nell’equilibratissimo secondo e terzo set per due mini-passaggi a vuoto dell’avversario: prima il doppio fallo che sul 6-6 del tie-break consente a Cilic di rimettersi in carreggiata; e poi, dopo un set dominante ancora con il servizio, lo 0-40 che Muller deve improvvisamente difendere sul 5-5 del 3° set. Lì Cilic sfrutta il suo momento, obbligando l’avversario a una rimonta a quel punto parecchio complicata (specie dopo le quasi 5 ore di lunedì sera).

Muller ha il grande merito di non mollare mai la presa dalla partita, annullando due palle break nel sesto game del 4° e una successiva nell’ottavo, prima di sorprendere – a sua volta – Cilic con un clamoroso break a zero nell’undicesimo gioco. Quello, però, è il canto del gallo. Nel quinto e decisivo set infatti il buon Gilles si trova praticamente subito di un break grazie a tre risposte clamorose di Cilic. Lì la definitiva resa con 5 game consecutivi che consegnano a Cilic la prima semifinale di sempre a Wimbledon. E visto l’avversario – il sorprendere Sam Querrey – la concreta possibilità di regalarsi ancora un passetto in più.