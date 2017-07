Kerber, l’orgoglio della numero 1: Rogers ribaltata. Avanti Muguruza, Radwanska e Kuznetsova

Seguono aggiornamenti...

Angelique Kerber è lontana dal suo miglior tennis, ma sono queste le partite che possono riaccendere la scintilla in un 2017 molto complicato. La numero 1 del mondo piega in rimonta Shelby Rogers dopo essere stata dominata per un set e mezzo.

La tedesca assiste passiva ai vincenti dell’americana che si prende dei rischi, ma contiene il numero di errori gratuiti: sul 6-4 4-2 la Rogers spreca la chance del 5-2 e i rimpianti crescono sul 4-3 30-0 perché la testa di serie numero 1 rimonta e sale 5-4. La versione depressa di Angie lascia il posto a una giocatrice finalmente grintosa e combattiva e gli scambi improvvisamente si allungano premiando la sua difesa nel tie-break vinto nettamente per 7 punti a 2.