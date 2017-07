Kerber, l’orgoglio della numero 1: Rogers ribaltata. Avanti Wozniacki, Muguruza e Radwanska

Angelique Kerber è lontana dal suo miglior tennis, ma sono queste le partite che possono riaccendere la scintilla in un 2017 molto complicato. La numero 1 del mondo piega in rimonta Shelby Rogers dopo essere stata dominata per un set e mezzo.

La tedesca assiste passiva ai vincenti dell’americana che si prende dei rischi, ma contiene il numero di errori gratuiti: sul 6-4 4-2 la Rogers spreca la chance del 5-2 e i rimpianti crescono sul 4-3 30-0 perché la testa di serie numero 1 rimonta e sale 5-4. La versione depressa di Angie lascia il posto a una giocatrice finalmente grintosa e combattiva e gli scambi improvvisamente si allungano premiando la sua difesa nel tie-break vinto nettamente per 7 punti a 2.

Muguruza celebrandoGetty Images

Dal 2-0 Kerber a inizio terzo set, l’americana trova la forza di tirarsi fuori dalla ragnatela e si guadagna la palla del 4-2. La tedesca, però, resiste e il break mancato diventa break subito per il preludio alla sentenza: Angie vince 4-6 7-6(2) 6-4 in due ore e 17 minuti e dà appuntamento a Muguruza (rullata la Cirstea) agli ottavi.

Nella parte alta si ritagliano un posto nel Manic Monday anche Radwanska, vittoriosa in rimonta su una Timea Bacsinszky sempre tartassata dagli infortuni (3-6, 6-4, 6-1), e Kuznetsova che ha liquidato in scioltezza la Hercog.

Caroline Wozniacki in action at WimbledonImago

Infine, Rybarikova e Martic s’incrociano per una ghiotta opportunità di approdare ai quarti. A completare il quadro Vandeweghe-Wozniacki per il rammarico della Kontaveit. La giocatrice estone è stata a due punti dal successo e ha servito due volte per il match, ma la bella danese ha saputo rimontare: 3-6 7-6(3) 6-2.