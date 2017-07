Nick Kyrgios si ritira! Subito una sorpresa a Wimbledon

Finisce ancor prima di cominciare il torneo di Nick Kyrgios, la testa di serie numero 20 di Wimbledon. L’australiano si ritira dopo aver perso i primi due set contro il francese Herbert, giocatore insidioso sull’erba come dimostra la recente sconfitta in tre set da Tommy Haas a Stoccarda.

In realtà, il match è condizionato fin dal principio e Kyrgios gioca da fermo per un infortunio all’anca. L’atteggiamento dimesso e sconsolato è ribadito dai cambi di campo in cui l’australiano scuote la testa con un asciugamano a coprirgli il volto. A beneficiare del suo forfait è Pierre-Hugues Herbert che dopo il vantaggio di 6-3, 6-4 in 58 minuti stringe la mano al suo avversario, a cui non basta nemmeno l’intervento del fisioterapista.