La Giorgi sorprende la favorita Keys: Camila è al terzo turno

Così avanti non la si vedeva dal suo anno di gloria, il 2012, quando dopo 3 turni di qualificazioni arrivò fino agli ottavi, presentandosi agli occhi del mondo come Next Big Thing.

Promessa poi non pienamente rispettata da Camila Giorgi, che però, quando vede l’erba di Wimbledon, tende a rigenerarsi.

E’ su questa superficie che il suo tennis tutto spinta e rischio è più efficace e provarlo sulla propria pelle è stata l’americana Madison Keys, testa di serie numero 17 del tabellone e oggi sconfitta da una Giorgi capace come al solito di tutto e il contrario di tutto.

Già perché il successo di Camila è come al solito arrivato in maniera, diciamo così, non convenzionale. Il racconto chiaramente, dopo un primo set ben condotto e portato via con il break preso sul 3-2 e mantenuto fino a fine set, va ovviamente al tie-break del secondo. Tie-break dove la Giorgi è stata trascinata in quanto incapace per ben due volte di tenere il proprio turno di servizio al momento della verità (4-3 e soprattuto 5-4); e dove l’azzurra non è riuscita a sfruttare un totale di 4 match point a proprio favore. Una piccola, grande "sciagura" completata dal doppio fallo sul set point Keys che consegnava per 12 punti a 10 il set all’americana e con quello – apparentemente – anche l’inerzia della partita.

Camila Giorgi, Wimbledon 2017, Getty ImagesGetty Images

Ma mai indicazione fu più ingannevole. Uno, due, tre, quattro, cinque giochi consecutivi a una Giorgi che, più che preoccupata, ha iniziato ancor di più, se possibile, a lasciar andare i suoi colpi. “Tattica” – virgolettato d’obbligo su questa definizione – che ha lasciato di stucco una Keys stanca sia fisicamente che mentalmente dalle continue rincorse al tennis di Camila. E così, l’americana, ha lasciato il campo più velocemente di quanto prevedibile, aggirando – per la Giorgi – anche il problema di un’oscurità ormai imminente.

La Giorgi si è così conquistata un terzo turno dove sfiderà niente meno che la vincitrice del Roland Garros Jelena Ostapenko, prima manifestante – insieme alla Giorgi – di un tennis-roulette tutto rischi e zero pensieri. Impossibile, nonostante tutto, prodursi in un pronostico. E soprattutto, comunque vada a finire, ci sarà da divertirsi. Potrà veramente infatti succedere di tutto.