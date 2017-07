Lorenzi-Zeballos interrotta per oscurità: l'azzurro conduce 2 set a 1, si riprende mercoledì

Una partita tra dui terraioli prestati all’erba, ma che esattamente come se fossero sul rosso l’hanno interpretata. Tanti topponi, lunghi scambi dal fondo e così il via alla ‘battaglia in maratona’ è apparso chiaro fin da subito. Lorenzi ha avuto il merito di strappare il primo set al tie-break, sfruttando un paio di discese a rete di Zeballos nei punti decisivi davvero ben infilate da ottimi passanti. Poi però il break nel terzo gioco del secondo set ha dato il largo a un Zeballos eccellente nel salire con il rendimento al servizio e capace di portare quel piccolo allungo tenuto fino al 6-4 argentino che inaugurava una partita al meglio dei 3 già intorno alle 20 londinesi.

Il match, giocato sul filo dell’equilibrio e sempre punto a punto, si è trascinato al tie-break del terzo parziale, dove l’ultimo italiano impegnato nel primo turno si è trovato sotto 5-1 nonostante un passante di dritto mortifero a spolverare la linea. Una situazione dunque compromessa ma ribaltata dal 3-6 Zeballos grazie al coraggio di osare e a uno scambio durissimo per il 6 pari degno di un super lottatore come Lorenzi. Dagli spalti l’incoraggiamento per Paolone è giunto fino alla sua racchetta che ha approfittato di una volée di rovescio fallita dall’argentino per chiudere 10-8. Dopo 2 ore e 42 minuti i due 'rematori', esausti e incoraggiati dal pubblico, hanno iniziato il quarto set ma la sostanza non è cambiata: scambi prolungati, da terra battuta, e 2-2 interrotto solo dall’oscurità dopo 3 ore e 12 minuti. Il programma degli italiani sarà particolarmente intenso nel mercoledì londinese.