Lotta e gloria: Garbine Muguruza batte Venus Williams e vince il suo primo Wimbledon

Due anni dopo, una vendetta sulla famiglia. Un anno dopo – e nel mezzo, praticamente nulla – il ritorno al successo. Mai banale Garbine Muguruza, nuova campionessa di Wimbledon. Poco più di 400 giorni fa trionfa tra le polveri del Roland Garros imponendosi su Serena e mostrando al mondo tutte le potenzialità atletiche di una tennista fisicamente strabordante se in condizione; nel successivo arco temporale però, al di là delle doti, si palesavano evidenti limiti caratteriali – culminati con le lacrime del Roland Garros – in grado di minarne il rendimento dentro e fuori dal campo.

Wimbledon 2017 si è però palesato come il torneo perfetto per la Muguruza; una dimostrazione al mondo del reale valore, uno sfoggio evidente palesatosi in questa seconda settimana: la grande partita con la Kerber; lo show con la Kuznetsova, la piallata clamorosa alla Rybarikova e infine la grande vittoria di oggi con Venus.

Una partita dominante quella della Muguruza, capace di tenere testa in un bellissimo – ed equilibratissimo primo set – alla sua avversaria, ma al tempo stesso di drenarne proprio lì tutte le energie psicofisiche.

Venus ha infatti retto solo nella prima partita, giocando un grande tennis ed arrivando anche a un doppio set point. Ma è proprio in quel momento che si è scatenata la furia di una ritrovata Garbine.

Il momento ha un inizio e una fine precisa, e coincide con il primo dei due set point concessi dalla tennista spagnola nel 10° game. Uno scambio lunghissimo e durissimo; un braccio di ferro dal fondo dove la prima a sbagliare, col dritto, è stata l’americana. Da lì il vero clic della finale, come se la chance sfumata – anche sul successivo punto – segnasse la fine delle possibilità di Venus, che evidentemente – per poi quanto visto – dalla vittoria del primo set dipendeva totalmente.

Un break prima salvato dunque dalla Muguruza; e poi preso nel game successivo, con la conferma per il 7-5 del set che ha aperto la strada ad altri 6 game consecutivi a marca iberica (per un totale di 8-0 Spagna).

Del secondo set però non c’è molto da raccontare, con la Williams immediatamente fuori da una partita che aveva fino a poco prima ben condotto. Ma mai più in grado di ritrovare nelle corde della sua racchetta.

Muguruza ha invece proseguito il suo show di forza dal fondo, riuscendo così a diventare la seconda tennista spagnola di sempre – dopo la sua allenatrice Conchita Martinez nel 1994 – a vincere Wimbledon. L’unica in attività insieme alle leggende Serena e Maria Sharapova a poterlo vantare in accoppiata insieme al Roland Garros; ma anche l’unica ad avere battuto entrambe le sorelle Williams in una finale slam. Già perché Venus, in fondo, dal 1998 a oggi, non aveva mai perso un major se non contro sua sorella minore.

Un successo prestigioso dunque per una giocatrice particolare, ma senza dubbio dal potenziale devastante. Con la speranza – viste le qualità mostrate dalla Muguruza – di non dover attendere un altro anno per rivedere questo livello di tennis. Perché con un Wimbledon in bacheca e due finali slam su tre vinte, lo spazio per gli psicodrammi dovrebbe davvero essersi concluso.